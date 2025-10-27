Dado Dolabella é acusado de agredir a namorada; defesa nega violência

Publicada em 27/10/2025 às 07h20
O ator Dado Dolabella foi acusado de agredir sua namorada, Marcela Tomaszewski, após vídeos e fotos da suposta violência serem divulgados pela influenciadora Rafaela Clemente, que se apresenta como amiga de Marcela.
Rafaela afirmou em publicações no Instagram que recebeu o material da própria Marcela, pedindo ajuda. Segundo ela, vizinhos ouviram o momento das agressões e acionaram a polícia. “O vizinho não é de porta, nem de andar… Para você ter noção de como a agressão foi tão forte, tão alta, barulhenta, que o vizinho chamou a polícia”, relatou.
O caso ganhou ainda mais repercussão depois de Luana Piovani compartilhar as denúncias nas redes sociais. Piovani foi vítima de agressão por parte de Dado em 2008.
Em nota enviada à imprensa, a defesa do ator negou as acusações:
“Reitera-se que [Dado Dolabella] jamais praticou qualquer ato de agressão – física ou psicológica – contra a Sra. Marcela Tomaszewski, lamentando profundamente que informações inverídicas estejam sendo utilizadas para distorcer os fatos e causar prejuízos à imagem e à tranquilidade de ambos.”
A revista ISTOÉ Gente informou que procurou o advogado de Marcela, que ainda não se manifestou até o momento.
