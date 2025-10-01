Curso gratuito de filmagem e edição chega a Presidente Médici com apoio do deputado Cássio Gois

Publicada em 01/10/2025 às 08h20
A Assembleia Legislativa de Rondônia, por meio da Escola do Legislativo, em parceria com o deputado estadual Cássio Gois e o vereador Vitor Brás, leva ao município de Presidente Médici uma oportunidade imperdível de qualificação: o Curso de Filmagem e Edição de Vídeos pelo Celular.
A iniciativa será realizada de 06 a 10 de outubro, no Auditório da Prefeitura Municipal, localizado na Av. João Batista, 1316. O curso ocorrerá das 18h30 às 22h, é presencial, gratuito, aberto ao público e oferece certificado de participação.
O curso será ministrado por Alexandre Badra, instrutor da Escola do Legislativo com sólida experiência em comunicação digital e produção audiovisual, além de capacitação de profissionais e estudantes em mídias digitais. Alexandre já conduziu diversos cursos e workshops na área, ajudando pessoas a dominar ferramentas digitais e criar conteúdos de qualidade usando recursos simples, como o celular, ferramenta indispensável na comunicação e no mercado atual.
Segundo o deputado Cássio Gois, dominar essas ferramentas é essencial na era digital.
“Hoje, toda informação está na palma da mão. Aprender a filmar e editar com qualidade é uma forma de se atualizar, se comunicar melhor e até gerar renda”, destacou o parlamentar.
O vereador Vitor Brás ressaltou a importância de levar conhecimento prático e acessível à população.
“Muitas pessoas têm dificuldade em trabalhar com essa ferramenta. Com esse curso, elas terão uma oportunidade de aprender na prática e abrir novas portas para a vida profissional e pessoal”, disse.
Com aulas práticas e didáticas, os participantes aprenderão técnicas de filmagem, edição e produção de vídeos usando apenas o celular, preparando-se para o mundo digital e ampliando suas habilidades de comunicação e expressão.
Italo Narovi
