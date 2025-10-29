CREA-RO abre inscrições para a 1ª Corrida em celebração ao Dia do Engenheiro
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 29/10/2025 às 15h27
 O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia (CREA-RO) anunciou a abertura das inscrições para a 1ª Corrida do CREA-RO, realizada em comemoração ao Dia do Engenheiro. O evento está marcado para o dia 13 de dezembro de 2025 e ocorrerá no Espaço Alternativo, em Porto Velho.

A programação inclui duas modalidades: uma prova de 5 quilômetros e a Corrida Kids, destinada ao público infantil. De acordo com a organização, a proposta é encerrar o ano com uma atividade que reúna esporte, integração e confraternização entre os participantes.

As inscrições podem ser feitas por meio do link https://lets.events/e/1-corrida-do-crea-ro

