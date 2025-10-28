Craque Neto se irrita com notícias sobre Virginia Fonseca: “Não quero mais ver essa mulher”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 28/10/2025 às 10h08
Nos acompanhe pelo Google News

O ex-jogador e apresentador Craque Neto, de 59 anos, virou assunto nas redes sociais após um desabafo bem-humorado durante o programa Os Donos da Bola, da Band, nesta segunda-feira (27). O comentarista afirmou estar cansado de ver publicações sobre a influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, tanto na TV quanto nas redes sociais.

“Queria perguntar para o Instagram: dá para vocês tirarem essa moça do meu Instagram? Não quero mais ver essa mulher”, brincou Neto, citando que até durante o jantar se depara com conteúdos sobre a apresentadora do Sabadou (SBT).

O ex-jogador continuou a reclamação em tom de ironia: “Não quero ver mais vídeo dela, não quero mais nada. É toda hora com filho, com não sei o quê…”. Ao ser aconselhado por um colega a bloquear Virginia, ele respondeu: “Não quero mais essa moça, não quero mais! Quero o Mano Brown!”.

A fala gerou grande repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões. Enquanto alguns internautas concordaram com o apresentador, outros saíram em defesa da influenciadora.

 

Entretenimento BRINCOU
Imprimir imprimir