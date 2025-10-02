Corrida Cidade de Porto Velho reúne milhares de atletas na Madeira-Mamoré

Publicada em 02/10/2025 às 14h10
Competição contou com duas modalidades, 5 km e 10 km
Nesta quinta-feira (2), Porto Velho amanheceu em clima de festa, saúde e esporte para celebrar seus 111 anos de fundação. Milhares de pessoas se reuniram no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré para a corrida comemorativa, que teve sua largada às 6h30.
A competição contou com duas modalidades, 5 km e 10 km, em um percurso que saiu da praça da Madeira-Mamoré, seguiu pela avenida Sete de Setembro e retornou pela avenida Carlos Gomes.
Entre os competidores, esteve presente o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, que destacou a importância do evento dentro da agenda festiva que se estende ao longo de toda a semana.
“Hoje estamos todos de parabéns. A nossa cidade completa 111 anos e a Prefeitura faz questão de integrar toda a sociedade a esse momento, com eventos para todos os públicos e gostos. Vamos juntos celebrar o amor por Porto Velho”, afirmou o prefeito.
Durante a corrida, os atletas contaram com equipe de apoio, responsável pela distribuição de água ao longo do trajeto e frutas ao final da prova. O resultado oficial da competição será divulgado ainda nesta semana.
Todos os participantes que concluíram a corrida dentro do tempo regulamentar receberam a medalha comemorativa aos 111 anos da capital, peça que homenageia a histórica Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
A corrida teve caráter esportivo e solidário, e 100% do valor arrecadado nas inscrições pagas será convertido em cestas básicas e itens alimentares que serão doados.
Para oficializar o início de um animado dia de festividades — que terá seu encerramento com o show da cantora Joelma, o prefeito Léo Moraes realizou o hasteamento da bandeira de Porto Velho no mastro central do Complexo da Madeira-Mamoré.
HASTEAMENTO DA BANDEIRA
Ao final da corrida, os atletas se concentraram no Complexo da Ferrovia, onde ocorreu o hasteamento da bandeira de Porto Velho, ao som do hino da cidade, interpretado pela banda da Polícia Militar de Rondônia e pelo Exército.
Um dos momentos mais emocionantes foi a descida de quatro paraquedistas, que carregando as bandeiras do Brasil e de Porto Velho.
Foto: José Carlos/ João Paulo
