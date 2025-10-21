Copa Madeirão de Futsal movimenta Porto Velho com partidas emocionantes e incentivo ao esporte local

Publicada em 21/10/2025 às 14h10
Copa Madeirão de Futsal tem como objetivo fomentar o esporte local
A Copa Madeirão de Futsal 2025, promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semtel), segue agitando o cenário esportivo da capital.
Na noite de segunda-feira (20), o público compareceu em peso para acompanhar mais uma rodada da competição. Três confrontos marcaram a rodada, com destaque para o alto nível técnico das equipes e o clima de rivalidade saudável que tem caracterizado o torneio.
Confira os resultados da rodada:
• Roma 8 x 1 Atlética Macabra
• Sparta FC 1 x 1 Atlética Magistrada (Nos pênaltis, Sparta venceu por 4 a 2)
• Clube Major S20 3 x 0 União FC
Torneio segue com jogos durante toda a semana
A Copa Madeirão de Futsal reúne dezenas de equipes e tem como objetivo fomentar o esporte local, promover a integração entre os atletas e oferecer momentos de lazer e torcida para a população de Porto Velho.
De acordo com a equipe organizadora da Semtel, o torneio segue com jogos durante toda a semana, sempre com entrada gratuita.
O titular da pasta, Paulo Moraes, destaca a importância da realização da Copa Madeirão. “Esse é o momento em que celebramos o esporte, com a participação de times de diversas comunidades, o que representa a interação entre os atletas e, principalmente, o envolvimento da população, que fica na torcida vibrando pelos times. Esse é o compromisso de nossa gestão, fortalecer o esporte de Porto Velho, gerando, consequentemente, oportunidades de os times mostrarem o seu melhor”, enfatizou.
Fotos: Comunicação Semtel
