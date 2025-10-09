Copa Madeirão de Futsal 2025 começa com festa e mais de 1.300 atletas

Publicada em 09/10/2025 às 14h10
Com arquibancadas lotadas, foi dada a largada oficial para a Copa Madeirão de Futsal 2025, na noite de quarta-feira (8), no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Ginásio Dudu). O evento é realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), e reúne 90 equipes e cerca de 1.300 atletas.
Léo Moraes destacou a importância da promoção de eventos voltados ao esporte e valorizando os atletas locais
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância da promoção de eventos voltados ao esporte e valorizando os atletas locais. “A realização desse campeonato reafirma o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com o esporte. Temos quase 120 jogos para acontecer. E o esporte, além de tudo, é uma política pública efetiva, que gera economicidade para a cidade, aumenta a disciplina de quem pratica, a capacidade cognitiva, aproxima as pessoas, melhora a interação entre todos nós”.
Para Paulo Moraes, essa é mais uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho que reafirma o compromisso com os atletas de todas as regiões do município. “Certamente um grande marco para esses mais de 1300 atletas envolvidos, o que demonstra o interesse dos times em participar e acreditar nas ações de nossa gestão, que tem validado a importância do esporte para uma sociedade saudável, mais interativa. E acreditamos que, por meio dessas ações, possamos incentivar esses atletas a seguir em frente e, quem sabe, representar o estado em competições de cenário nacional”, considerou o secretário.
EXPECTATIVAS
atleta Letícia Santos estreou no primeiro jogo da Copa Madeirão de Futsal
A cerimônia de abertura contou com a realização de três jogos de abertura, valendo premiações. A atleta Letícia Santos, que integra o time Kadosh Santa Fé Futebol Clube, na categoria adulto feminino, estreou no primeiro jogo da Copa Madeirão de Futsal.
“É muita emoção, ainda mais sendo a primeira vez que participo. O que mais me motiva é a torcida da minha família. E a responsabilidade aumenta, ainda mais, sendo a goleira do time”, declarou.
Atleta Deivid Kauan destacou a iniciativa da Prefeitura de Porto Velho na promoção da Copa
O atleta Deivid Kauan, integrante do time Tropa do Macedo, na categoria adulto masculino, destacou a iniciativa da Prefeitura de Porto Velho na promoção da Copa. “Esse campeonato é de suma importância para todos nós. E a gente encontrou no futsal uma forma de se divertir, o meu maior objetivo é ser campeão. A gente agradece à Prefeitura por nos proporcionar este momento”.
Fabrício Oliveira, da categoria master e integrante do time Brothers, revelou que essa é a primeira vez que participa e sentiu o desafio de encarar o primeiro jogo logo na abertura. “Tivemos essa grata surpresa e estamos aqui para nos divertir. O que mais me motiva no esporte é manter a qualidade de vida, e nada melhor que ter um campeonato como este para nos impulsionar”, afirmou.
PRIMEIRAS PARTIDAS
Confira as primeiras partidas, durante a abertura da Copa Madeirão de Futsal 2025, com premiações:
Fabrício Oliveira revelou que essa é a primeira vez que participa
1º jogo - Adulto Feminino:
Clube Atlético Abunã 0 x 9 Kadosh Santa Fé
Premiação: R$ 500 para a equipe
2º jogo - Master Masculino:
Amigos da Bola 4 x 3 Brothers
Premiação: R$ 500 para a equipe
3º jogo - Adulto Masculino
Real Madruga 4 x 1 Máximo Solimões
Premiação: R$ 500 para a equipe
Os jogos serão disputados nos seguintes locais: Quadra do Esperança da Comunidade, Quadra do Três Marias, e Ginásio Dudu, com data de encerramento prevista para o dia 20 de novembro.
Fotos: José Carlos
