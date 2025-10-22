Confusão por ciúmes em conveniência acaba com mulher ferida e outra detida no Cai N’água

Por Newsrondonia
Publicada em 22/10/2025 às 09h07
Publicada em 22/10/2025 às 09h07
Uma mulher de 42 anos ficou ferida durante uma briga em uma conveniência localizada no cruzamento das Ruas Rogério Weber com João Alfredo, bairro Cai N’água no final da noite de terça-feira (21). De acordo com informações apuradas pelo site, a confusão entre duas mulheres teria ocorrido por motivo passional.
Durante a confusão uma das mulheres desferiu uma garrafada que atingiu o braço da outra, causando um corte profundo, em seguida, acabou sendo agredida na cabeça. A briga só parou com a chegada da Polícia Militar.
A mulher ferida no braço precisou ser socorrida pelo Samu ao Hospital João Paulo II, devido a gravidade da lesão, já a outra foi liberada ainda no local, sendo feito um TCO para ambas, como lesão corporal recíproca.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!