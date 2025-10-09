Confúcio une esquerda e ataca o bolsonarismo; Rocha fortíssimo ao Senado; e Máximo, Hildon e Fúria despontam

Publicada em 09/10/2025 às 08h56
CONFÚCIO UNE A ESQUERDA, ATACA O BOLSONARISMO E OS “INVASORES DE TERRAS" NA SUA BUSCA PELA REELEIÇÃO
Um ato de coragem e de crédito nas forças da esquerda ou uma espécie de suicídio eleitoral? Num Estado onde a ampla maioria é conservadora ou de direita, o senador Confúcio Moura passou a atacar duramente o bolsonarismo e os que não concordam com suas ideias. Ele se posiciona com um sonoro Não à direita (que ele chama de extrema direita, porque extrema esquerda não existe!) e tem liderado um grande movimento estadual, para tentar ligar os grupos que se autodenominam de progressistas, em torno do seu nome. No último sábado, em Ji-Paraná, Confúcio liderou um encontro da esquerda regional, que os mais otimistas aliados calcularam em cerca de mil pessoas, enquanto a oposição diz que foi bem menos gente que isso. Mas a verdade é que ele, sozinho, conseguiu mexer com parte importante dos grupos do socialismo e esquerdismo, que o tem agora com sua maior liderança no Estado.
Confúcio, campeão de recursos federais para Rondônia, não está sozinho. Na reunião de Ji-Paraná, liderada por ele, participaram lideranças estaduais como o empresário Acir Gurgacz, presidente regional do PDT; o três vezes deputado federal Anselmo de Jesus; sua filha, a atual deputada estadual Cláudia de Jesus e ainda o duas vezes prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, entre vários outros nomes. Para surpresa geral, prestigiou o evento e discursou o presidente municipal do União Brasil de Cacoal, Jabá Moreira. Em sua fala, disse que seu primeiro voto para o Senado será para o governador Marcos Rocha, mas o segundo irá para Confúcio Moura. Ou seja, tem gente da centro-direita também apoiando o senador.
Cada vez fica mais claro que Confúcio vai mesmo buscar a reeleição. No seu discurso, bateu forte no governo do ex-presidente Bolsonaro; lembrou dos ataques da “extrema direita” em Rondônia, queimando caminhões e atacando adversários, ou seja, repetiu a essência da esquerda de que houve sim uma tentativa de golpe de Estado no Brasil e deixou claro que apoia a censura às redes sociais. Também condenou o governo de Bolsonaro por nada ter feito pela Educação, claro que omitindo o que o atual governo, do qual ele é aliado, tem feito contra a Educação.
O senador, que agora deixa claro que vai buscar a reeleição, aliás, exaltou o presidente Lula, de quem é aliado de primeira hora, afirmando inclusive que “Lula vai fazer jorrar dinheiro do Banco do Brasil”, para investimentos na produção de Rondônia. Confúcio voltou a atacar os “invasores de terras”, também dentro do discurso do esquerdismo, mas não comentou sobre as duras críticas que tem recebido, pela criação, na 25ª hora do seu governo, de onze áreas de proteção, três delas, inclusive, onde já havia famílias produzindo há anos. Mesmo assim, com o aval de toda a esquerda, Confúcio vem forte, para 2026!
QUARTETO DE UM GOVERNADOR, DOIS SENADORES E UMA DEPUTADA CORRE PELAS DUAS CADEIRAS A QUE TEMOS DIREITO
Com o ingresso, ao que tudo indica, de Confúcio Moura na batalha pelas duas cadeiras do Senado, em 2026, a disputa fica ainda mais acirrada. Com isso, são quatro nomes muito fortes integrando o timaço de candidatos, enquanto um quinto, corre por fora. O quarteto é formado pelo governador Marcos Rocha; pelo senador Marcos Rogério; pela deputada federal Sílvia Cristina e pelo próprio Confúcio. Quem entra como um novo ainda nome na política é o deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo, que, ao menos por enquanto, mantém seu nome entre os que querem disputar o Senado, mesmo enfrentando o poderio eleitoral dos quatro. E ainda tem Bruno Scheid.
Ouve-se nos bastidores que Marcos Rocha tem se mantido como um nome fortíssimo, liderando a maioria das pesquisas até agora. Mas Marcos Rogério e Sílvia Cristina, ambos de Ji-Paraná, não ficam atrás, mesmo dividindo os votos da sua cidade e da sua região. Confúcio aposta todas as suas fichas na esquerda e no segundo voto dos que não o são, incluindo os eleitores que não aceitam nenhuma das duas ideologias. O delegado Rodrigo Camargo surge como uma alternativa, como bolsonarista de quatro costados e adversário do atual governo do Estado, aliás, um dos únicos na Assembleia Legislativa.
Até agora com desempenho pífio nas pesquisas, outro nome de Ji-Paraná, o empresário Bruno Scheid, é o preferido do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira dama, Michelle, que, dias atrás, o saudou num encontro na cidade, como “grande amigo da nossa família”. Pouco conhecido no restante do Estado, quais as chances reais de Scheid, pelo menos até agora, não se tem como avaliar. Se a eleição fosse hoje e desse a lógica, as duas cadeiras ficariam entre o quarteto peso-pesado na nossa política.
TRÊS NOMES APARECEM MAIS FORTES PARA O GOVERNO. MAS AINDA PODEM SURGIR SURPRESAS
Houve alguma mudança radical na futura disputa pelo Governo? Depois que Ivo Cassol ficou fora, mais uma vez injustiçado e Marcos Rogério, ao que parece, também não concorrerá, o quadro está se adequando ao que parece, será o definitivo, em 2026. Três nomes muito fortes estarão no páreo: Fernando Máximo, Hildon Chaves e Adailton Fúria, claro que não necessariamente nesta ordem de possibilidade de ser o eleito. Ricardo Frota, do Partido Novo e Samuel Costa, do PC do B, embora nomes respeitáveis, é claro que teriam chances mínimas, caso a eleição fosse hoje e o quadro político se mantivesse como está. Há, contudo, a possibilidade de surgir uma surpresa: embora sempre repita que não é candidato ao Governo, o senador Jaime Bagattoli tem sido instado por parceiros políticos e pessoas próximas a colocar seu nome neste rol de concorrentes.
Não se pode excluir – e por isso o destaque – aquele que deve assumir o poder no Estado a partir de abril. Sérgio Gonçalves se mexe, anda pelo interior e Capital, participa de eventos, grava vídeos para as redes sociais e deixa claro que está no jogo. Claro que ainda há uma grande dificuldade: o seu relacionamento com o governador que o escolheu para vice, Marcos Rocha. Mas, há possibilidade real de que surja um acordo que resolva a questão e que Sérgio assuma mesmo por nove meses. É este o período que terá para preparar, daí com muito mais chances reais, sua candidatura à reeleição. Por enquanto, nas pesquisas, ele ainda está distantes dos líderes. Mas se sabe que o poder pode mudar tudo.
Supondo-se uma eleição neste momento, Máximo, Hildon e Fúria certamente sairiam na frente. Mas há ainda um longo caminho até as urnas e o eleitorado rondoniense ainda não se envolveu na disputa pela sucessão de Marcos Rocha. O quadro de nuvens da política, agora, este deste jeito. Mas qualquer detalhe pode mudar tudo, a um ano da disputa.
EXPEDITO COMEÇA A SE PREPARAR PARA IR EM BUSCA DO QUARTO MANDATO NA CÂMARA FEDERAL
Quem está de farda nova, pronto para voltar ao cenário da disputa eleitoral é um personagem de importância histórica para a política de Rondônia. Deputado federal mais jovem do país, ele foi eleito em 1986, participando ativamente da Constituinte, quando tinha apenas 23 anos. Na Câmara, teve três mandatos (entre 1987 e 2003). Foi também senador da República. Agora, depois de algum tempo afastado das eleições, Expedito Júnior está se preparando para tentar voltar à Câmara dos Deputados. Sua última participação numa disputa eleitoral foi em 2018, quando perdeu a eleição para o atual governador Marcos Rocha.
Com 62 anos completados em junho passado, Expedito tem a política no sangue. Desde que foi vereador em Rolim de Moura, escalou uma história pessoal recheada de vitórias, embora também nela houvesse derrotas. É um político do diálogo. Conversa com todos, incluindo adversários e sua forma de encarar o mundo que vive é elogiado por todos. Presidente atual do PSD, ele pretende retomar sua carreira junto com seu candidato ao Governo em 2026, o jovem prefeito de Cacoal Adailton Fúria.
Nesta semana, ao ser entrevistado pelo jornalista Robson Oliveira, no seu Podcast, Expedito conta sua história, fala na ascensão do PDS, que ele comanda no Estado e confirma que pretende disputar uma cadeira à Câmara Federal, onde planeja conquistar seu quarto mandato. Personagem conhecido em cada quadrante deste Estado, que ele visita continuamente, é bom não subestimar a força do que foi o mais jovem parlamentar da história do nosso país e que tem ainda muito a dar a Rondônia.
MARQUISE NORMALIZA RECOLHIMENTO DE LIXO NA CAPITAL, DEPOIS DE REASSUMIR O SERVIÇO POR ORDEM JUDICIAL
Depois de pelo menos dois dias de tensão, com o acúmulo de lixo na cidade, tudo está voltando à normalidade, em Porto Velho. Decisão judicial determinou que a Marquise voltasse a recolher o lixo e que a nova empresa, que iniciaria a substituição, não poderia fazê-lo. Através de nota oficial, o prefeito Léo Moraes informou que, tão logo foi comunicado oficialmente da decisão do juiz Edenir Albuquerque da Rosa, juiz titular da 2ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho, imediatamente acatou e autorizou que a Marquise retomasse o trabalho. A Prefeitura, em sua nota, disse que o caso está judicializado desde a gestão anterior e que ao trocar a empresa, estava cumprindo orientação do Tribunal de Contas do Estado, cuja orientação caiu afora, com a decisão da liminar pela Justiça rondoniense.
A EcoRondônia/Marquise, também emitiu nota sobre o assunto. “EcoRondônia, concessionária responsável pela coleta de resíduos sólidos de Porto Velho, informa que retomou integralmente os serviços às 6 horas desta segunda-feira, em cumprimento à decisão judicial que determinou o restabelecimento do contrato de concessão dos serviços de limpeza urbana da Capital. A empresa está atuando em ritmo intensificado, com toda a estrutura operacional mobilizada para restabelecer a normalidade da coleta na sede e nos distritos, garantir a execução dos serviços recorrentes e também remover os resíduos acumulados durante o período de ineficiência da operação anterior, que resultou no acúmulo de lixo pela cidade”.
Na nota, a Marquise avisa que “a população pode entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800 069 0008 ou pelo WhatsApp (69) 99900-0008 para registrar as solicitações ou informar ocorrências relacionadas à coleta”. A nota conclui: “A EcoRondônia reforça seu compromisso com Porto Velho, com a excelência na prestação dos serviços públicos essenciais e com o pleno retorno à normalidade das operações”.
EX-BANCÁRIO DAQUI PRESO PELA INTERPOL, DEPOIS DE TIRAR MAIS DE MEIO MILHÃO DE REAIS DA CONTA DE APOSENTADA
Finalmente, um golpista na cadeia! Não, não é dos graúdos que roubaram bilhões dos velhinhos do INSS, mas um rondoniense, também golpista, que conseguiu afanar quase meio milhão de reais de reais. Segundo a Polícia Federal, o golpista era funcionário de um banco e utilizou-se do seu cargo para realizar contratos e transações não autorizadas na conta bancária da vítima, entre 2022 e 2023. As identidades do suspeito e da vítima não foram divulgadas. Da vítima não precisa, mas do criminoso, é uma vergonha que seja escondido. Inclusive para os funcionários decentes dos bancos, todos sob suspeita, apenas para proteger os direitos humanos de um canalha que roubou uma pessoa indefesa.
O criminoso estava vivendo no bem bom na Flórida, uma das regiões mais procuradas por brasileiros nos Estados Unidos. Numa parceria entre a polícia brasileira e a americana, ele foi localizado e está sendo deportado para o Brasil. A Justiça de Rondônia já decretou a prisão preventiva do foragido, atendendo a um pedido do Ministério Público. O nome do suspeito foi incluído na lista da Interpol há poucos dias, num mecanismo que permite localizar e prender foragidos no exterior. No mesmo dia, ele foi detido em território americano.
Enquanto isso, em Delegacias de Porto Velho, todos os dias aumentam os registros de denúncias de pessoas que perderam dinheiro em golpes pela internet ou foram furtadas em suas contas pessoais, perdendo muito dinheiro para golpistas. Dias atrás, um aposentado perdeu, em menos de meia hora, nada menos do que 11 mil reais, ao cair num destes golpes.
GOVERNADOR É AFASTADO POR ESTAR ENVOLVIDO ATÉ O PESCOÇO EM CORRUPÇÃO. DESVIOS SÃO DE 73 MILHÕES, DIZ O STJ
Enquanto ninguém mais fala de uma enorme suspeita de desvio de dinheiro público ocorrida durante a pandemia na compra de respiradores por um grupo de governadores do Nordeste, pelo menos um novo suspeito de roubalheira finalmente foi afastado do cargo. O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, foi retirado da sua cadeira por pelo menos seis meses, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele é acusado de liderar um esquema milionário, com desvio de recursos públicos durante a pandemia de Covid-19. A decisão do STJ cita indícios de que Barbosa “transformou o governo do estado em um verdadeiro balcão de negócios”. Os desvios podem ter chegado a mais de 73 milhões, apenas em fraudes ligadas à distribuição de cestas básicas.
As provas apresentadas parecem algo inacreditável. Uma delas é que um irmão do governador, que obviamente fazia parte do esquema, conseguia emprestadas cestas básicas de um supermercado. Mostrava as cestas, as fotografava como se estivessem sendo entregues a famílias pobres e, depois, as devolvia ao comerciante, porque era este o combinado. O Tocantins vive uma crise política há vários anos, por causa dos inúmeros casos de desvios do dinheiro público, numa sucessão de governos, conforme denunciou o senador Irajá Abreu, do PDT. Foi ele quem denunciou que “o governador Wanderlei Barbosa coleciona escândalos de corrupção”.
Há que se registrar que nos últimos 15 anos, o Tocantins teve quatro mandatos de Governador interrompidos, com afastamentos forçados pela Justiça. O último mandato concluído sem interrupção data de 2006. A última queda de governador foi no ano passado, na gestão Mauro Carlesse, à época filiado ao PSL e hoje ao Agir. Uma vergonha para todos os tocantinenses, mas, obviamente, para todos os brasileiros.
ENERGISA PASSA DOS 9 MILHÕES DE CONSUMIDORES EM CINCO ESTADOS. EM RONDÔNIA TAMBÉM CRESCE A PRESENÇA DA EMPRESA
O Grupo Energisa acaba de atingir a marca de 9 milhões de clientes atendidos, consolidando-se entre as maiores companhias do setor no país. Esse marco é sustentado por um portfólio diversificado que inclui 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 ativos de transmissão, distribuição de gás natural em cinco Estados e uma usina de biometano e a (re)energisa, marca do Grupo que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.
O avanço também pode ser observado em perspectiva histórica: em 2000, eram cerca de 1 milhão e 200 mil consumidores; em 2010, 2 milhões e 300 mil e em 2020, 8 milhões. Foi um crescimento contínuo ao longo de 25 anos. Esse percurso foi sustentado por mais de 38 bilhões e meio de reais em investimentos realizados entre 2015 e 2024, que permitiram ampliar a rede de distribuição, modernizar a infraestrutura e apoiar a diversificação de negócios do Grupo Energisa.
Em Rondônia, a Energisa tem desempenhado papel essencial na expansão e modernização do sistema elétrico. Desde que assumiu a distribuição no estado, a empresa vem investindo fortemente em tecnologia, segurança e qualidade do fornecimento, impulsionando o desenvolvimento econômico e social da região. “Rondônia tem sido estratégica nesse crescimento. Estamos conectando cada vez mais pessoas e negócios à energia que transforma vidas e impulsiona o progresso. Esse marco de 9 milhões de clientes é também uma conquista dos rondonienses, que caminham conosco nessa jornada de modernização e sustentabilidade”, destaca André Theobald, diretor-presidente da Energisa Rondônia.
DECISÃO DO PRESIDENTE TRUMP DEIXA CLARO QUE NEGOCIAÇÕES COM O BRASIL NÃO SERÃO SÓ SOBRE O TARIFAÇO!
As negociações entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, obviamente vão extrapolar o tarifaço imposto às nossas exportações pelos americanos. Ao indicar o secretário de Estado Marco Rubio e não o secretário do Tesouro, Scott Bessent e nem com o secretário de Comércio, Howard Luking, o presidente Donaldo Trump deixa claro que a principal pauta será política e não econômica. Aliás, embora tenha afirmado em nota de que não havia tratado de temas de sanções a autoridades brasileiras, houve sim conversa sobre este tema. A porta foi aberta para uma negociação bilateral, mas o presidente dos Estados Unidos, com sua decisão, deixa claro que as questões políticas serão prioridade.
Marco Rubio é descendente de cubanos, detesta o regime comunista do país dos seus antepassados e tem sido um crítico de todos os governos socialistas, inclusive o do Brasil. Atacou pessoalmente o ministro Alexandre de Moraes em suas redes sociais, o denunciando como quem desrespeita os direitos humanos. A indicação de Marco Rubio para ser o interlocutor com o Brasil, deixa claro o que Trump pretende. Suas negociações vão extrapolar – e muito - as questões puramente comerciais.
Mesmo assim, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse estar otimista nas tratativas com os americanos sobre o tarifaço, “independente de quem seja o interlocutor designado pelo presidente Trump”! Mesmo com a interlocução de Marco Rubio, um antissocialista declarado, Haddad afirma que “diplomacia brasileira saberá conduzir as tratativas de forma eficiente”. Esperemos para ver os resultados destas conversas, portanto!
PERGUNTINHA
Na sua opinião, a conversa por vídeo conferência entre os presidentes Lula e Trump, nesta segunda-feira, com troca de gentilezas e elogios pode acabar com o clima de tensão entre os dois países, depois das pesadas sanções aplicadas às nossas exportações e a autoridades brasileiras, como a da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes?
