Confúcio e Acir sem interesse no governo; Samuel Costa quer o Poder; e Gedeão se anima com Hildon à Câmara

Publicada em 28/10/2025 às 07h55
Milei vence e abre caminho para ampliar o ultraliberalismo na Argentina
CARO LEITOR, o encontro entre o presidente Donald Trump (Republicanos) e o presidente Lula (PT-SP) no domingo ofuscou a vitória das eleições legislativas do partido governista da extrema-direita na Argentina “La Libertad Avanza” com 40,8% dos votos, uma expressiva vitória. Com essa vitória, a legenda fundada pelo presidente argentino Javier Milei duplicou sua base no parlamento argentino, ampliando a possibilidade de aprovar sua agenda econômica. O La Libertad Avanza conquistou 64 cadeiras na Câmara dos Deputados e 13 no Senado, totalizando, respectivamente, 92 deputados e 19 senadores. Antes da eleição, tinha, respectivamente, 44 e 6. Já a coalizão peronista Fuerza Patria obteve apenas 24,31% na Câmara e 23,20% no Senado, conquistando 31 cadeiras na Câmara e 6 no Senado, totalizando 79 e 24, respectivamente. Antes do pleito, a coalizão tinha maioria, com 96 deputados e 34 senadores. A vitória de Milei abre caminho para ampliar o ultraliberalismo na Argentina, consequentemente, o desmonte do Estado de bem-estar social e a redução da interferência estatal na economia, mesmo que isso leve ao fim da proteção aos direitos trabalhistas e de políticas públicas, bem como ao aumento do desemprego e da exclusão social.
Vitória
A vitória do partido “La Libertad Avanza” de Javier Milei só foi possível graças ao aporte financeiro de US$ 20 bilhões do presidente dos EUA, Donald Trump (Partido Republicano), à Argentina. A ajuda desempenhou papel estratégico na campanha, permitindo a mobilização de recursos, publicidade e apoio a candidatos alinhados à Casa Rosada.
Representa
Após uma derrota acachapante nas eleições provinciais de Buenos Aires e escândalos de corrupção e de aliados envolvidos com narcotraficantes, a vitória de Milei na Argentina abre caminho para privatizações, reformas trabalhistas e cortes fiscais planejados desde o início do mandato. Além disso, representa uma mensagem política sobre o apoio dos EUA à agenda ultraliberal na Argentina e reforça o papel de aliados internacionais em campanhas regionais.
Diferença
Os resultados das eleições legislativas na Argentina no domingo não apenas surpreenderam pela diferença expressiva entre o “La Libertad Avanza” de Javier Milei e a coalizão peronista Fuerza Patria, mas também porque pesquisas de intenção de voto semanas antes do pleito indicavam um empate técnico entre o partido governista e oposicionista.
Transtornado
O deputado federal licenciado antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) apareceu, completamente transtornado e com lágrimas nos olhos nas redes sociais, negando que haverá qualquer tipo de acordo entre o presidente Lula (PT-SP) e o presidente Donald Trump (Republicanos). O mais engraçado, Trump com Lula, menos com Eduardo Bananinha e Paulo Figueiredo.
Sumiram
Depois da reunião entre o presidente Donald Trump (Republicanos) e o presidente Lula (PT-SP) na Malásia, os governadores da direita e da extrema-direita que sonham em chegar à Presidência da República sumiram, silenciaram. Nenhum deles parece ter a altivez e o sentimento nacionalista para defender o Brasil.
Ensinar
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), em determinado momento da crise do tarifaço, quis ensinar ao presidente Lula (PT-SP) como negociar. Tarcísio esqueceu que Lula está no seu terceiro mandato e conta com uma experiência muito maior no quesito de relações diplomáticas e negociação.
Estratégia
A estratégia dos partidos de esquerda – PT, PSB, Rede, extrema-esquerda – PSOL e PCdoB, Centro – MDB e centro-esquerda - PDT, PV e Cidadania, de lançar o movimento Caminhada Esperança para fazer frente à extrema-direita em Rondônia, segue sem definir nomes competitivos para serem apresentados ao eleitor como pré-candidatos a governador nas eleições de 2026.
Interesse
Os dois líderes expoentes da Caminhada Esperança, ou seja, senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) e o ex-senador Acir Gurgacz (PDT-Ji-Paraná), não demonstram interesse em concorrer ao Palácio Rio Madeira. Já o ex-candidato a prefeito de Porto Velho pela Rede, advogado Samuel Costa, colocou seu nome à disposição para ser ungido como candidato a governador dos partidos progressistas nas eleições de 2026.
Ungido
No MDB, vinculou-se o nome do ex-candidato a prefeito e advogado Célio Lopes (PDT-Porto Velho) para ser ungido como candidato a governador pela frente de partidos da Caminhada Esperança. Mas Célio é novo e já compreendeu que, em política, a importância de possuir um mandato eletivo, portanto, deverá mesmo ser candidato a deputado estadual nas próximas eleições.
Cogitado
O ex-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires (sem partido), teve o nome cogitado para ser lançado como candidato a governador pela frente de partidos de esquerda em 2026. Mas esse está atrelado politicamente à deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná), portanto, será candidato a deputado federal pela legenda que Silvia disputar o Senado nas eleições de 2026.
Vazio
Existe um espaço vazio em torno de uma pré-candidatura ao governo que precisa ser preenchido pelos partidos progressistas da Caminhada Esperança - PT, PCdoB, PV, Rede, PSOL, PSB, MDB, PDT, PV e Cidadania. Os nomes mais competitivos são do senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) e do ex-senador Acir Gurgacz (PDT-Ji-Paraná) – esse último precisa vencer a inelegibilidade.
Nome
Com 30% do eleitorado definido nas pesquisas de consumo interno, a frente dos partidos de esquerda, dependendo do nome que apresentar para disputar o governo de Rondônia nas eleições de 2026, pode rivalizar com os candidatos a governadores da direita e da extrema-direita, por sua vez, chegar ao segundo turno. Depois é outra eleição e tudo pode acontecer, inclusive o candidato da esquerda pode ser derrotado com dois terços dos votos.
Complicar
Para complicar ainda mais o cenário para os partidos progressistas em Rondônia na disputa pelas duas vagas ao Senado nas eleições do próximo ano, o partido Rede Sustentabilidade anunciou na noite de ontem (26), a pré-candidatura de Neidinha Suruí ao Senado. Neste caso, alguém vai sobrar porque o eleitor progressista só pode escolher dois candidatos a senadores.
Suruí I
O partido Rede Sustentabilidade, fundado pela ministra do Meio Ambiente e deputada federal por São Paulo, Marina Silva (Rede-SP), apresentando a indigenista e ativista ambiental Neidinha Surui (Rede-Porto Velho) como candidata ao Senado nas eleições do próximo ano, coloca mais um nome à disposição do eleitor rondoniense.
Suruí II
Neidinha Suruí é reconhecida nacional e internacionalmente por sua trajetória em defesa da Amazônia e dos direitos dos povos indígenas. Neidinha, como candidata ao Senado nas eleições de 2026, representa a defesa do meio ambiente, sustentabilidade e os direitos humanos.
Suruí III
Lançada na última hora como candidata a vereadora do partido Rede em Porto Velho para completar a cota de gênero, Neidinha Suruí obteve 1.358 votos (0,53%). Ela, como candidata a senadora, dividirá ainda mais o voto da esquerda para uma vaga ao Senado no pleito eleitoral de 2026.
Abocanhar
A pré-candidatura a deputado federal do ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) já preocupa o deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho), a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil-Porto Velho) e a primeira-dama Luana Rocha (União Brasil-Porto Velho). Hildon deverá abocanhar a maior parte dos votos da capital para a Câmara Federal.
Mentalidade
Em sessão solene na tarde de ontem (26) no âmbito da Assembleia Legislativa de Rondônia - ALERO, o deputado estadual Eyder Brasil (PL-Porto Velho) homenageou 390 jornalistas. No seu discurso, Eyder reconheceu que chegou na ALERO na onda Bolsonaro e como militar do Exército, com outra mentalidade da atual, inclusive em relação ao trato com a imprensa.
Reconheceu
O deputado estadual Eyder Brasil (PL-Porto Velho) confessou publicamente que, quando ficou fora do mandato por dois anos, reconheceu o seu erro de não se relacionar bem com a imprensa. Agora, com a nova oportunidade e de coração aberto, o mandato é de conciliação, mediação e construção de pontes, não de muros.
Gesto
No primeiro mandato do deputado estadual Eyder Brasil (PL-Porto Velho), ele me sinalizou com um gesto quando pedi o seu apoio para o candidato a prefeito de Nova Mamoré Welison Nunes (PDT-Nova Mamoré) nas eleições de 2020. Ele, de imediato, me atendeu, gravou um vídeo com Welison pedindo apoio à sua candidatura.
Reconduzido
Para quem não sabe, o deputado estadual Eyder Brasil (PL-Porto Velho) é um ser extremamente humano. Cumpre acordo e honra sua palavra. Mereceu retornar ao mandato de deputado na Assembleia Legislativa e, no futuro próximo, merece ser reconduzido novamente à Casa de Leis nas eleições do próximo ano.
Animado
Quem anda bastante animado com a pré-candidatura do ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) é o vereador Gedeão Negreiros (PSDB-Porto Velho). Depois que anunciamos a possibilidade de sua esposa, Professora Gláucia Negreiros, disputar uma cadeira para a Câmara dos Deputados na mesma nominata com o ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho). Outros partidos além do PSDB sondaram Gláucia para se filiar.
Entrevista
O advogado Renan Maldonado foi o entrevistado de Dione Berto no programa Momento Agro, disponível no canal News TV nas redes sociais. Na entrevista, o advogado Renan Maldonado explica a situação das reservas ambientais de Rondônia, os impactos nas famílias e as possíveis soluções jurídicas.
Sério
Falando sério, o ultraliberalismo é um termo econômico para descrever uma versão radical do liberalismo. Ou seja, minimização drástica do Estado e maximização do mercado livre. A ideologia defende a privatização de bens e serviços públicos, a desregulamentação de mercados, a eliminação de barreiras à livre concorrência e a substituição da esfera pública pela privada, com ênfase na liberdade individual.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!