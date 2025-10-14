Competições de capoeira reúnem atletas de nove municípios no JIR 2025 

Publicada em 14/10/2025 às 09h33
As competições de capoeira agitaram o fim de semana dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR 2025), realizadas no Centro de Artes Marciais de Ji-Paraná, reunindo 50 atletas de nove municípios do estado. A modalidade aconteceu no sábado (11) e domingo (12), encerrando com a entrega da premiação em clima de confraternização e celebração da cultura afro-brasileira.
O Instrutor Wesley Miranda, de Nova Brasilândia, conhecido no mundo da capoeira como Tortuga, destacou o alto nível técnico das apresentações e a importância do evento para o fortalecimento da modalidade em Rondônia. “O rendimento foi excelente este ano. Os atletas vêm se dedicando muito nas suas performances e o JIR oferece essa oportunidade para que possam mostrar seus potenciais. Tivemos competidores que já participam de eventos até fora do país. Foi um excelente evento”, ressaltou.
Entre os municípios participantes, Buritis foi um dos destaques. A cidade retornou ao JIR após mais de 12 anos sem participar de nenhuma modalidade esportiva. A atleta Gecira Landi da Silva dos Santos, que competiu no peso médio, conquistou o primeiro lugar e celebrou o retorno do município à competição. “É a primeira vez que participo do JIR e estou muito feliz. Nossa equipe veio em busca de aprendizado e experiência e, graças a Deus estamos levando quatro premiações: um primeiro lugar no feminino, um terceiro lugar no peso pena feminino e dois terceiros lugares no peso pena e peso pesado masculino”, comemorou.
O diretor da Superintendência de Esporte, Cultura e Turismo de Buritis, Bruno de Rezende Damasceno destacou a retomada da cidade nos Jogos. “Buritis há mais de 12 anos não participava do JIR. Aderimos à competição este ano, trazendo novas modalidades e novos atletas. Para muitos, é a primeira experiência em uma competição dessa dimensão. A expectativa é grande e o aprendizado está sendo valioso”, afirmou.
O governador Marcos Rocha expressou que, “o JIR tem a missão de ser um grande instrumento de integração social e cultural em Rondônia, e a capoeira cumpre esse papel com maestria. A união de esporte, arte e cultura, como vimos aqui em Ji-Paraná, fortalece nossos laços municipais e celebra a riqueza da nossa história.”
A atleta Lucy Cavalheiro, de Pimenta Bueno, que participa dos Jogos Intermunicipais de Rondônia desde 2014, viveu uma experiência diferente nesta edição. Pela primeira vez, ela assumiu o papel de técnica da equipe do município. “Participo do JIR desde 2014, e esse ano foi o primeiro em que vim como técnica. Percebi que o rendimento atlético foi muito maior e acredito que nos próximos anos teremos ainda mais atletas e mais visibilidade para os jogos. Confesso que me emocionei, porque estava acostumada a participar como atleta, mas estou muito feliz, ganhamos o geral novamente, então está tudo ótimo”, salientou.
O secretário da Sejucel, Paulo Higo Ferreira destacou o trabalho desenvolvido na organização e estrutura do evento. “Nosso compromisso é garantir que cada modalidade seja desenvolvida com segurança e responsabilidade. A capoeira, com sua beleza e complexidade, exige um espaço adequado à sua evolução. Trabalhamos para que a estrutura e a segurança das competições reflitam o respeito que temos pelos atletas e por essa manifestação cultural.”L
