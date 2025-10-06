Com mais de 60 equipes inscritas Taça Aciv 2025 agita o futebol vilhenense

Publicada em 06/10/2025 às 08h47
Com mais de 60 equipes inscritas em quatro categorias, terá início neste final de semana uma das competições mais tradicionais e aguardadas da cidade de Vilhena: a Taça Aciv de Futebol Society.
Realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes (Semes), que assegura o custeio da arbitragem e a entrega de troféus e medalhas aos vencedores, a Taça Aciv 2025 terá 13 jogos na primeira rodada, os confrontos acontecem na tarde do sábado, 04, e manhã do domingo, 05.
A Taça Aciv 2025 terá a participação de 63 equipes em quatro categorias. O maior número de equipes está na Categoria Aberto. Os 29 times foram divididos em sete grupos, sendo seis com quatro equipes e um com cinco times. Já a Categoria Veterano 37 tem 16 equipes dividias em três grupos. As categorias Master 40 e Master 50 têm dois grupos cada, sendo o Master 40 com 10 equipes e o 50 com 8 times inscritos.
Confira abaixo a formação dos grupos de cada categoria e os duelos do primeiro fina de semana.
ABERTO
GRUPO A – CSB, Liverpool, Magnum, Milão/Carrocerias Castilho/Aciv e Tornado
GRUPO B – Corrêa, Paysandu A, Paysandu B e PL Contabilidade
GRUPO C – Ajax, Atlético/Titanium, Bem Amigos e Santa Cruz
GRUPO D – Atlético Colorado, Primos/Moto Mais, Racing e Real Cone Sul
GRUPO E – CAV, Independente, JBS e Real Liberdade
GRUPO F – Atlântico, Atlético Desportivo, Real Sociedade e REC/Rádio Plan
GRUPO G – JR, Largados, Predestinado, Águia Dourada/Teixeirão
VETERANO 37
GRUPO A – ATFC, Chapecoene, Juventus e Qualquer 1
GRUPO B – Aciv, Rochedo, Shalk 51 e Sociedade Paysandu
GRUPO C – Barcelona, Fofão, Lava Jato Du Nathal e Mixto
MÁSTER 40
GRUPO A – Amigos do Minha, Entre Amigos, GD Móveis, Metal Ferro e Rotas Fênix
GRUPO B – Amigos do Romário/Metal Embratel, ATFC/Titanium, Delta, Fofão e Juventus
MÁSTER 50
GRUPO A – Aciv, Clucassol, Stilo Móveis e Metal Ferro
GRUPO B – Abec Colorado, Ferroviária, Gbim Pneus e Negão Pneus
Confira os jogos de cada categoria da 1ª Rodada:
CATEGORIA ABERTO
SÁBADO (4)
CAMPO A
14h45 | Atlética/Titanium x Ajax
17h45 | REC/Rádio Plan x Atlético Desportivo
CAMPO B
14h45 | Tornado x Magnum
DOMINGO (5)
CAMPO A
09h45 | Primos/Moto Mais x Real Cone Sul
CAMPO B
09h45 | Bem Amigos x Santa Cruz
CATEGORIA VETERANO 37
SÁBADO (4
CAMPO A
15h45 | Qualquer 1 x Juventus
CAMPO B
15h45 | Barcelona x Mixto
CATEGORIA MASTER 40
DOMINGO (5)
CAMPO A
07h45 | Entre Amigos x Rotas Fênix
08h45 | Amigos do Minha x Metal Embratel
CAMPO B
07h45 | Delta x Amigos do Romário/ Metal Ferro
08h45 | Fofão x ATFC/Titanium
CATEGORIA MASTER 50
SÁBADO (4)
CAMPO A
15h45 | Stilo Móveis x Clucassol
CAMPO B
16h45 | Negão Pneus x Gbim Pneus
