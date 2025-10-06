Com mais de 60 equipes inscritas Taça Aciv 2025 agita o futebol vilhenense
Por assessoria
Publicada em 06/10/2025 às 08h47
Nos acompanhe pelo Google News

Com mais de 60 equipes inscritas em quatro categorias, terá início neste final de semana uma das competições mais tradicionais e aguardadas da cidade de Vilhena: a Taça Aciv de Futebol Society.

Realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes (Semes), que assegura o custeio da arbitragem e a entrega de troféus e medalhas aos vencedores, a Taça Aciv 2025 terá 13 jogos na primeira rodada, os confrontos acontecem na tarde do sábado, 04, e manhã do domingo, 05.

A Taça Aciv 2025 terá a participação de 63 equipes em quatro categorias. O maior número de equipes está na Categoria Aberto. Os 29 times foram divididos em sete grupos, sendo seis com quatro equipes e um com cinco times. Já a Categoria Veterano 37 tem 16 equipes dividias em três grupos. As categorias Master 40 e Master 50 têm dois grupos cada, sendo o Master 40 com 10 equipes e o 50 com 8 times inscritos.

Confira abaixo a formação dos grupos de cada categoria e os duelos do primeiro fina de semana.

ABERTO

GRUPO A – CSB, Liverpool, Magnum, Milão/Carrocerias Castilho/Aciv e Tornado

GRUPO B – Corrêa, Paysandu A, Paysandu B e PL Contabilidade

GRUPO C – Ajax, Atlético/Titanium, Bem Amigos e Santa Cruz

GRUPO D – Atlético Colorado, Primos/Moto Mais, Racing e Real Cone Sul

GRUPO E – CAV, Independente, JBS e Real Liberdade

GRUPO F – Atlântico, Atlético Desportivo, Real Sociedade e REC/Rádio Plan

GRUPO G – JR, Largados, Predestinado, Águia Dourada/Teixeirão

VETERANO 37

GRUPO A – ATFC, Chapecoene, Juventus e Qualquer 1

GRUPO B – Aciv, Rochedo, Shalk 51 e Sociedade Paysandu

GRUPO C – Barcelona, Fofão, Lava Jato Du Nathal e Mixto

MÁSTER 40

GRUPO A – Amigos do Minha, Entre Amigos, GD Móveis, Metal Ferro e Rotas Fênix

GRUPO B – Amigos do Romário/Metal Embratel, ATFC/Titanium, Delta, Fofão e Juventus

MÁSTER 50

GRUPO A – Aciv, Clucassol, Stilo Móveis e Metal Ferro

GRUPO B – Abec Colorado, Ferroviária, Gbim Pneus e Negão Pneus

Confira os jogos de cada categoria da 1ª Rodada:

CATEGORIA ABERTO

SÁBADO (4)

CAMPO A

14h45 | Atlética/Titanium x Ajax

17h45 | REC/Rádio Plan x Atlético Desportivo

CAMPO B

14h45 | Tornado x Magnum

DOMINGO (5)

CAMPO A

09h45 | Primos/Moto Mais x Real Cone Sul

CAMPO B

09h45 | Bem Amigos x Santa Cruz

CATEGORIA VETERANO 37

SÁBADO (4

CAMPO A

15h45 | Qualquer 1 x Juventus

CAMPO B

15h45 | Barcelona x Mixto

CATEGORIA MASTER 40

DOMINGO (5)

CAMPO A

07h45 | Entre Amigos x Rotas Fênix

08h45 | Amigos do Minha x Metal Embratel

CAMPO B

07h45 | Delta x Amigos do Romário/ Metal Ferro

08h45 | Fofão x ATFC/Titanium

CATEGORIA MASTER 50

SÁBADO (4)

CAMPO A

15h45 | Stilo Móveis x Clucassol

CAMPO B

16h45 | Negão Pneus x Gbim Pneus

Esportes SOCIETY
Imprimir imprimir