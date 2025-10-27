Com Hildon no páreo, Capital tem 12 nomes rumo à Câmara; as injustiças contra Sobrinho; e Rondônia se livrou de Daciolo

Publicada em 27/10/2025 às 08h28
FENTANIL, 100 VEZES MAIS FORTE QUE A MORFINA, CRIA ZUMBIS E MATOU 107 MIL AMERICANOS NUM ANO
Você acha que zumbis são apenas ficção? Se estiver em algumas áreas da gigantesca Los Angeles, nos Estados Unidos, sua descrença vai por água abaixo. Pelas ruas da cidade, centenas e centenas de seres humanos andam como almas sem espírito, curvados e caminhando igual aos que os zumbis inventados em filmes e séries se movimentam pelas ruas. Eles estão morrendo em números impressionantes. Num só ano, morreram o dobro de americanos por overdose de Fentanil, do que todos os soldados do país que perderam a vida em dez anos da guerra do Vietnam.
Para se ser ideia, o Fentanil é um opioide utilizado como medicação para a dor e também pode ser usado, juntamente com outros medicamentos, para a anestesia. Este composto tem um rápido início de ação e os seus efeitos duram geralmente menos de uma ou duas horas. O Fentanil pode ser administrado por injeção intravenosa, penso transdérmico e por via oral. A droga é cerca de 50 vezes mais forte que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina. Pode matar uma pessoa em poucas horas.
O descontrole do uso de drogas começou há muitos e muitos anos. Sempre que as fronteiras dos países mais desenvolvidos são abertas, chegam milhares e milhares de pessoas querendo sobreviver e uma vida digna, mas chegam também outros tantos envolvidos em crimes tráfico de drogas e outras atividades ilegais. Nos Estados Unidos, 70 por cento do Fentanil usado como droga vem do México, outros 10 por cento do Canadá e o restante de diferentes regiões. Os traficantes já evitam de vender a droga pura, porque ela mata rapidamente. Por isso a misturam com cocaína e outras drogas menos potentes, para que o “cliente” continue comprando droga e demore um pouco mais para morrer.
Em São Francisco, também na Califórnia, mas também em outras regiões, como na Filadélfia, a situação se aproxima de calamidade pública, considerada já como uma epidemia pelos órgãos de saúde. Em todas as regiões, a droga, associada a outras, como a xilazina, tem causado até uma dezena de mortes num só dia, por overdose, mas também afeta os viciados de outras formas graves: eles sofrem com ferimentos graves, com pústulas e outros danos ao corpo, que podem levar até a amputação de órgãos. Há inúmeros casos de indivíduos que têm úlceras abertas e profundas, infecções, alguns tecidos necróticos e que já estão sendo amputados, tentando salvar a vida do doente.
Enquanto os traficantes tão cada vez mais ricos e poderosos, quem é viciado vai morrendo como se atingido por uma peste. Sem o combate feroz dos governos ao tráfico, haverá solução para esta tragédia humana?
INACREDITÁVEL! LULA DIZ (E DEPOIS SE DESCULPA) QUE TRAFICANTES TAMBÉM SÃO VÍTIMAS DOS USUÁRIOS DE DROGAS
Ainda sobre drogas. É inacreditável como o presidente Lula tem o poder de tropeçar nas próprias palavras. Mais uma vez, acabou causando furor nas redes sociais, porque, ao criticar o governo Trump, alegando que ele não pode invadir outros países, com a justificativa de combater o narcotráfico, o que é um raciocínio razoável, apesar de não se concordar com ele, Lula acabou falando uma grande asneira. “Toda a vez que a gente fala em combater as drogas, possivelmente seria mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que SÃO VÍTIMAS DOS USUÁRIOS”. Não, você não leu errado. Lula disse exatamente isso. Horas depois se desculpou, alegando que não era bem isso que queria dizer.
E ainda foi mais longe: “Você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra e de gente que compra porque tem gente que vende”, concluiu este inacreditável raciocínio. Ou seja, a culpa é do mesmo tamanho dos usuários, cujas vidas estão destruídas pelas drogas, do que dos traficantes, que destroem famílias e se tornam milionários sobre a desgraça alheia. Além de um raciocínio totalmente absurdo, Lula, claro que sem imaginar, por falta de compreensão, ainda de certa forma absolve os traficantes, dando a eles também o tom de vítimas.
Ao tentar defender seu aliado Nícolas Maduro, mesmo o ditador venezuelano sendo acusado de liderar um dos mais terríveis cartéis de traficantes da América Latina e cassado pelo governo americano para pagar por seus crimes, acabou nisso, com Lula fazendo uma das piores declarações públicas. O texto explodiu nas redes sociais, embora a mídia domesticada à base de muita grana tenha feito tudo para esconder estas frases esdrúxulas, pronunciadas pelo Presidente.
COM HILDON INDO À CÂMARA, COMO FICAM AS OUTRAS CANDIDATURAS DA CAPITAL?
Com a inclusão do nome de Hildon Chaves no rol dos pretendentes à Câmara Federal, as peças do xadrez político podem se mover. Hoje, dos atuais parlamentares, pelo menos três dependem muito do eleitorado de Porto Velho, para uma reeleição, mas um deles não deve concorrer a mais um mandato. Como Fernando Máximo deve ir ao Governo ou, na pior das hipóteses ao Senado, restam para concorrer com Hildon os atuais membros da bancada Maurício Carvalho e Cristiane Lopes. Entre o eleitorado conservador, a disputa também terá outros nomes quentes. Um deles, a da primeira dama e secretária de ação social do governo, Luana Rocha, que deve ter boa votação também em Porto Velho.
Outro nome que vem forte é o do Pastor Evanildo, pai do deputado estadual Marcelo Cruz, que será, sem dúvida, um grande cabo eleitoral. Amir Lando, que ainda está no MDB, mas deve trocar de partido, também tem feito parte desta relação. Luiz Paulo da Agricultura e Elias Rezende, dois nomes fortes da equipe de Marcos Rocha, também aparecem com chances reais. Da atual Assembleia Legislativa, não haverá candidatos da Capital em busca de vagas na Câmara, ao menos ao que se sabe até agora.
A esquerda da Capital também se mobiliza. Embora tenha anunciado que quer uma cadeira na Assembleia, a ex-senadora Fátima Cleide continua recebendo apelos para que concorra novamente à Câmara Federal. Outro nome conhecido que já anunciou que vai disputar a Câmara é o do empresário e ex-secretário de obras de Porto Velho, Edson Silveira. Ramon Cujuí também estará no páreo. O PT e outros partidos de apoio ao governo Lula estão estudando outros nomes, para compor uma chapa forte com gente também do interior do Estado. Um dos que podem voltar ao palco da política é o ji-paranaense Anselmo de jesus, três vezes deputado federal.
DOCUMENTOS FÍSICOS NA SALA DAS PROVAS: OAB RONDONIENSE PEDE MUDANÇA NO SISTEMA NACIONAL
A OAB rondoniense está prestando, mais uma vez, um papel importante em nível nacional. Agora, com a possibilidade concreta de mudar uma regra (superada pela modernidade) de exigências nas provas para obtenção da credencial de advogado. O resumo da ópera: na realização das provas, é obrigatório que o candidato deixe, sobre a mesa, um documento de identidade físico, já que os celulares não podem ingressar nos locais do concurso. Ora, nos tempos modernos, a documentação digital substituiu a física. Muita gente não tem mais as velhas carteiras de identidade e habilitação. Elas estão dentro dos seus celulares. Como fazer então?
Respondendo a alguns questionamentos de candidatos às provas, o presidente da subseção regional, o competente Márcio Nogueira, imediatamente enviou ofício ao presidente nacional da Ordem, Beto Simonetti e ao presidente da Comissão Nacional de Exame da OAB, Aldo de Medeiros Lima Filho, pedindo que seja estudada uma forma que adeque o sistema das provas à modernidade. Isto foi feito num ofício, sobre “solicitação de revisão normativa quanto à exigência de documento físico e vedação de dispositivo móvel no Exame de Ordem”.
No texto, embora reconheça como importantes as questões de segurança para lisura do certame, Nogueira argumenta que a regra da documentação física “é incompatível com o avanço tecnológico e com a adoção crescente de documentos digitais em todo o território nacional”. Para ele, a exigência atual “gera insegurança e potencial exclusão, especialmente aos candidatos que já migraram totalmente para a digitalização”. Ou seja, a iniciativa da nossa OAB pode mudar o sistema nacional das provas para novos advogados.
EM HOMENAGEM AO SERVIDOR, GOVERNO E PREFEITURA ANTECIPAM PAGAMENTO DE OUTUBRO
A grana rolou para o funcionalismo público de Rondônia, neste final de semana. Na sexta-feira, a Assembleia Legislativa pagou os salários dos seus servidores, relativos a outubro. Neste sábado, o Governo do Estado antecipou o acerto com seus quase 50 mil servidores, pagando pelo menos cinco dias antes do previsto. O anúncio foi feito pelo próprio governador Marcos Rocha, na noite da quinta-feira. O mesmo aconteceu com a Prefeitura. Léo Moraes fez o mesmo, antecipando os salários de outubro do funcionalismo municipal. Tudo isso em homenagem aos servidores, que comemoram seu dia na próxima terça, dia 28.
Para festejar a data, haverá comemorações em algumas secretarias do Estado. A Prefeitura e o Governo decretaram ponto facultativo na segunda-feira, emendando com o feriado da terça. O Dia do Servidor Público é comemorado no dia 28 de outubro e é oficialmente um ponto facultativo, ou seja, pode garantir folga para alguns trabalhadores do serviço público, desde que não essenciais. Neste ano, o ponto facultativo será celebrado no dia 27 de outubro, ou seja, nesta segunda-feira.
Haverá ainda quatro feriados nacionais até o final deste ano. Dois deles cairão em fim de semana. O primeiro será o 2 de Novembro, Finados, que cai num Domingo. O outro, 15 de Novembro, Proclamação da República, será num sábado. O 20 de Novembro, desde 2023 é feriado nacional. Cairá numa quinta, o que pode abrir para o feriadão. O mesmo vai acontecer com o 25 de Dezembro, Natal, que também cai numa quinta e, certamente, também pode acabar em feriado prolongado.
DENÚNCIAS, PRISÕES, FIM DE CARREIRA POLÍTICA: CASO DO ALUGUEL DE MÁQUINAS PELA PREFEITURA SÓ TEM ABSOLVIÇÕES
O engenheiro e advogado Emanuel Neri era só engenheiro, quando trabalhou na equipe do então prefeito Roberto Sobrinho, aquele que saiu de um segundo mandato com aprovação de 78 por cento, mas, poucos dias antes do término dele, acabou sendo preso, acusado de uma série de crimes de corrupção, junto com duas dezenas de gente da sua administração. Operações policiais e do Ministério Público, midiáticas, fizeram grande alarde, oferecendo à Justiça e à mídia uma série de denúncias. O problema é que, dos quase 70 processos, ao menos até agora, os denunciados vêm sendo absolvidos em todos eles. Inclusive um agora, nesta semana. Emanuel, uma das vítimas, questiona: “quem vai reparar a reputação destas pessoas por tudo de injustiça que toda esta gente sofreu? Custava o Estado dizer que precisa se desculpar por tudo o que estas pessoas passaram?”
Além dos prejuízos pessoas e morais, pelo menos dez pessoas foram presas preventivamente. O caso envolve aluguel de máquinas/hora, já que a Prefeitura não tinha equipamentos para tender a todos os serviços. Pelas denúncias, primeiro teriam sido desviados 100 milhões; depois o valor diminuiu para 60 milhões; baixou mais, para 40 milhões de reais e, por fim, as denúncias caíram para um valor muito menor do que o inicial: 4 milhões, ou seja, quatro por cento da denúncia inicial. Mas ao final a comprovação é que não teve desvio nenhum. Pela denúncia inicial, praticamente todo o dinheiro teria sido desviado e nenhuma obra feita, quando, na defesa, a Prefeitura apresentou fotos e vídeos de vários serviços realizados.
Nesta semana, mais uma absolvição de todos os denunciados, em outro processo julgado pelo dr. Edenir Sebastião, da 2ª Vara da Fazenda Pública. No frigir dos ovos, na prática, as condenações já aconteceram, lamentavelmente. Pelo menos dez pessoas acabaram presas e sofrem até hoje a tristeza desta situação. E a carreira política de Roberto Sobrinho, que tinha tudo para ser Governador do Estado, foi abruptamente interrompida. Enfim, julgamentos públicos antes de um julgamento definitivo, só podem acabar em grande injustiça.
“GLÓRIA A DEUXX”! DACIOLO DESISTE DE RONDÔNIA E SE LANÇA COMO CANDIDATO À PRESIDENTE
Estamos livres do problema! Depois de mudar seu domicílio eleitoral para Ariquemes e anunciar uma candidatura ao Senado por Rondônia, o senhor Benevenutto Daciolo Fonseca Santos, o famoso Cabo Daciolo, trocou totalmente suas planos. Graças aos céus! Ele publicou em suas redes sociais que agora vai concorrer novamente à Presidência da República. Anunciou a decisão escrevendo já nesta condição e relembrando um dos seus ídolos, o falecido dr. Enéas, uma das melhores cabeças que o Brasil já produziu, mas que, à época era motivo de chacota de imensa parte da grande imprensa.
“Vamos transformar a Colônia Brasileira em Nação Brasileira”, escreveu o ex-possível-futuro-senador e agora pretendente ao Planalto, utilizando uma as frases preferidas do Dr. Enéas Carneiro. Obviamente que no contexto das frases, Daciolo publicou uma oração religiosa, como é do seu feitio. Foi ele aliás, quem marcou a expressão “Glória a Deuxx!”, com seu forte sotaque carioca, quando disputou a Presidência pela primeira vez, em 2018. Seu programa de governo é baseado, em sua maioria, em frases religiosas e previsões do domínio Divino sobre o Brasil.
Por enquanto, Daciolo é o único a se colocar oficialmente como candidato a enfrentar o presidente Lula, que oficializou que buscará um quarto mandato em 2026. Da direita e do conservadorismo podem haver até quatro candidatos (Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior), que dividirão os votos. Hoje, Lula é o grande favorito para mais um mandato.
QUATRO TENTATIVAS, QUATRO DERROTAS. OPOSIÇÃO PERDE NA JUSTIÇA BUSCA PARA TIRAR MANDATO DO DELEGADO FLORI
Quatro tentativas, quatro vezes negadas. Nesta semana, mais uma vez, a coligação derrotada há mais de um ano na eleição de Vilhena, Unidos por Vilhena, tentou tirar o mandato do prefeito Delegado Flori, que venceu o pleito com uma mão nas costas. Os advogados Nelson Canedo Motta e Cristian Sega, que representam o Prefeito, comemoram mais uma vitória no Tribunal Regional Eleitoral. O colegiado julgou o recurso interposto na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que apontava abuso de poder econômico nas eleições municipais de 2024 em Vilhena e, novamente, não encontrou provas das acusações feitas.
Nelson Canedo sintetizou o assunto: “para a cassação do mandato de um prefeito eleito com 74,4 por cento dos votos válidos, como é o caso do Delegado Flori, é indispensável a existência de provas concretas da suposta ilegalidade. Essa prova não foi apresentada, como ficou claro na análise do Tribunal. Ou seja, pela quarta vez, a cassação foi negada”. Aliás, sobre o julgamento, aberta a pauta, o desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, relator, adiantou voto pelo desprovimento.
Diante da sinalização de unanimidade no colegiado, a defesa dispensou a sustentação oral, e a Procuradoria do TRE também anuiu com a dispensa. Em seguida, o relator leu o dispositivo e a tese: “Recurso conhecido e não provido”. O colegiado consignou que a diferença de arrecadação entre candidaturas, especialmente quando decorrente de repasses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), “não é suficiente, isoladamente, para caracterizar abuso de poder econômico ou afetar a isonomia do pleito”.
GEDEÃO ATENDEU PEDIDO DE MORADORES DE BAIRRO POPULOSO PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Não só comandar a Câmara Municipal. Como vereador atuante, Gedeão Negreiros cumpre também uma missão das mais importantes: ouvir os problemas da sua comunidade e buscar soluções para eles. E é o que ele tem feito desde o primeiro dia de mandato. Acumulando a presidência da Câmara com toda a sua complexidade e, ao mesmo tempo percorrendo Porto Velho, para saber dos problemas da coletividade, Gedeão tem conseguido resultados positivos em seus pedidos à Prefeitura. Uma das últimas reivindicações do vereador, atendida pela Emdur, foi a melhoria na iluminação no bairro São Francisco, principalmente na rua União, entre as ruas Coqueiros e Esparta. Ali, foram trocadas várias lâmpadas queimadas por aquelas a LED, dando um salto de qualidade na iluminação do local.
Segundo Gedeão Negreiros, “a troca das lâmpadas devolveu a segurança e visibilidade aos motoristas e pedestres que trafegam pelo trecho, que antes enfrentavam escuridão e risco de acidentes e assaltos”. Ele destacou ainda que “seguimos trabalhando para garantir uma cidade mais segura e iluminada. A substituição por lâmpadas de LED é um passo importante para o bem-estar e a tranquilidade dos moradores”.
Com seu gabinete sempre de portas abertas aos porto-velhenses, Gedeão tem se destacado por suja atuação e sua visão comunitária. Aliás, ao ver atendido mais esse pedido, Gedeão reafirma seu compromisso com a população de Porto Velho, levando resultados concretos e melhorias reais para os bairros da Capital.
PERGUNTINHA
Quando cientistas brasileiros anunciaram, no início dos anos 80 do século passado que até 2010, ou seja, cerca de 50 anos depois, a Floresta Amazônica iria virar um deserto, você, que é daquela época, chegou a acreditar mesmo nesta previsão catastrófica baseada em teorias estapafúrdias ou não deu crédito nenhum?
