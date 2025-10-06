Com apoio de Luizinho Goebel ciclovia da Avenida Paraná é Rrevitalizada em Vilhena

Publicada em 06/10/2025 às 08h10
A Ciclovia da Avenida Paraná, em Vilhena (RO), foi completamente revitalizada, oferecendo uma infraestrutura renovada para os usuários. A obra, fruto de uma parceria entre o mandato do deputado estadual Luizinho Goebel, a Prefeitura Municipal de Vilhena e o Governo de Rondônia, visa melhorar a segurança e a mobilidade urbana.
A revitalização consistiu na aplicação de massa asfáltica e na regularização do meio-fio ao longo da ciclovia. As intervenções buscam garantir mais conforto e qualidade para todos que utilizam o espaço.
O objetivo principal da ação é promover mais segurança e mobilidade na via, que é de grande importância para a comunidade. A ciclovia revitalizada atende diretamente a ciclistas, pedestres e cadeirantes.
A iniciativa é destacada como um resultado direto do trabalho do mandato do deputado estadual em prol da qualidade de vida da população de Vilhena.
