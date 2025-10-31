Com a presença de Rodrigo Cintra, FFER inicia 7º Seminário da Arbitragem sem Fronteiras

Publicada em 31/10/2025 às 10h01
Na noite desta quinta feira a Federação de Futebol do Estado de Rondônia iniciou o 7º Semanária da Arbitragem sem Fronteiras na Escola do Legislativo, o primeiro dia dos três dias de evento contou com a presença do presidente da Comissão de Arbitragem da CBF Rodrigo Cintra, o Gerente de Relacionamento Institucional da CBF Academy Silvan Lucas, o presidente da Comissão de Arbitragem da FFER Almir Belarmino Caetano, Isabel Cristina de Souza Moura Instrutura Física da FIFA/RO além dos membros da Comissão de Arbitragem da CBF Cláudio José Soares e Fabrício Vilarinho e também com o diretor de futebol da base do Botafogo, Augusto Oliveira, todos receberam do presidente da FFER Heitor Costa as boas vindas ao seminário e a Rondônia, "estamos vivendo um grande momento, o futebol de rondoniense vive uma intensidade de eventos dentro e fora de campo, com nossas competições, cursos de capacitação e e grande eventos, esse seminário faz parte dessa intensa busca por desenvolvimento e avanço do nosso futebol por parte da federação, estou muito feliz por está conseguindo proporcionando tantas conquistas a Rondônia, nosso futebol nos move e vamos continuar fazendo todos os esforços possíveis pra gente continuar avançando sempre, muito obrigado", ressaltou Heitor Costa.
Arbitragem Sem Fronteiras é um projeto da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que visa identificar e capacitar novos árbitros em todo o Brasil, especialmente em regiões que tradicionalmente têm menos visibilidade. O projeto busca a renovação do quadro de arbitragem nacional através de seminários regionais que incluem treinamentos teóricos e práticos para avaliação e desenvolvimento dos árbitros em diferentes aspectos, como técnica, física e emocional. Para o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF à vinda a Porto Velho é histórica para a arbitragem rondoniense, "desde que cheguei aqui, é a primeira vez que o presidente da comissão da CBF vem a Rondônia, e eu vim para participar agregar e contribuir, trazer tudo que possa melhorar o desempenho de cada um deles, e claro o que o futebol espera de cada árbitro, nossa proposta é conhecer melhor cada árbitro e joga uma semente para avançamos juntos", citou Rodrigo Cintra.
O 7ª Seminário de Árbitragem sem Fronteiras segue em Porto Velho até sábado, com atividades teóricas na Escola do Legislativo e com atividades práticas no estádio Aluízio Ferreira.
