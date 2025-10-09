Circuito Rondônia em Guajará-Mirim está com as últimas vagas em aberto

Publicada em 09/10/2025 às 08h38
Guajará-Mirim sedia neste final de semana, dias 11 e 12 de outubro, a edição 2025 do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva, o maior torneio do gênero na região Norte. O evento, realizado na Praia do Acácio, vai distribuir mais de R$ 70 mil em prêmios, incluindo um super bingo que sorteará, entre as equipes participantes, um barco, motor 40HP e carretinha.
Com cerca de 150 equipes já inscritas, o evento está próximo de atingir o limite de vagas, informa a Associação dos Condutores de Pesca Esportiva de Rondônia (ACPE/RO), promotora do evento. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site oficial circuitorondonia.com.br.
As 100 primeiras equipes que realizarem o check-in no local no dia do evento ainda recebem um kit exclusivo, com camisa e boné personalizados.
BATERIAS PARA HOMENS E MULHERES
O torneio terá provas distintas para as categorias masculina, marcada para o sábado, 11, e a feminina no domingo, 12. Serão R$ 10 mil em prêmios para as três primeiras equipes melhores classificadas em cada um das modalidades. Mais informações no regulamento.
As disputas ocorrerão na modalidade pesque e solte, respeitando as normas ambientais e incentivando a preservação das espécies.
ESTRUTURA E ATRAÇÕES
Situada às margens direita do rio Mamoré, a Praia do Acácio é conhecida por sua beleza natural. Local onde o Circuito Rondônia de Pesca Esportiva já iniciou a montagem de uma estrutura completa para receber competidores e visitantes. O espaço contará com praça de alimentação, camarotes, área de convivência e palco para apresentações musicais, com shows da dupla Marco e Márcio, banda 3 Ponto 0, Madson Lamarão e DJ Ricardo Júnior.
APOIO
Promovido pela Associação dos Condutores de Pesca Esportiva de Rondônia (ACPE/RO), o Circuito conta com o apoio do Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Assembleia Legislativa, através da deputada estadual Ieda Chaves, que destinou recursos para incentivar o turismo de pesca no Estado, prefeitura de Guajará-Mirim e Grupo Cairu.
