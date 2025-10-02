MAIOR DO NORTE

Circuito Rondônia de Pesca Esportiva desembarca em Guajará-Mirim, dias 11 e 12 de outubro

Inscrições estão abertas para a competição que reúne homens e mulheres em dias distintos; são mais de R$ 70 mil em premiação com um super bingo de barco, motor 40HP e carretinha