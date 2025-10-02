Circuito Rondônia de Pesca Esportiva desembarca em Guajará-Mirim, dias 11 e 12 de outubro

Publicada em 02/10/2025 às 10h51
Inscrições estão abertas para a competição que reúne homens e mulheres em dias distintos; são mais de R$ 70 mil em premiação com um super bingo de barco, motor 40HP e carretinha
Guajará-Mirim se prepara para receber, nos dias 11 e 12 de outubro, na Praia do Acácio, a edição 2025 do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva, o maior evento da categoria na região Norte, que movimenta o turismo, o comércio e a paixão pela pesca. Com categorias masculina e feminina, o torneio vai entregar mais de R$ 70 mil em prêmios, incluindo um super bingo de barco, motor 40HP e carretinha para as equipes participantes.
As inscrições estão abertas e são gratuitas, podem ser feitas exclusivamente no site oficial do evento circuitorondonia.com.br. As 100 primeiras equipes que realizarem o check-in, no dia do evento, ainda recebem um kit exclusivo do evento, com camisa e boné personalizados.
Realizado pela Associação dos Condutores de Pesca Esportiva de Rondônia (ACPE/RO), o Circuito Rondônia de Pesca Esportiva conta com o apoio do Governo de Rondônia, através da Superintendência Estadual de Turismo, e da Assembleia Legislativa, por meio da deputada estadual Ieda Chaves que destinou recursos para promover o turismo de pesca em Rondônia.
Etapas para homens e mulheres
A competição masculina será disputada no sábado, dia 11 de outubro, enquanto no dia 12, domingo, será a vez das mulheres entrarem em ação. As equipes competem na modalidade pesque e solte, respeitando a legislação ambiental e reforçando a consciência de preservação dos peixes.
Com a etapa de Guarajá-Mirim, a ACPE/RO chegará à marca de 12 grandes torneios de pesca esportiva, acumulando experiência e reconhecimento como um dos maiores promotores de eventos esportivos e turísticos da região Norte. Na Pérola do Mamoré, a estrutura será montada com praça de alimentação, camarotes, espaço de convivência entre as equipes, além de um grande palco que contará ainda com shows regionais, entre eles a dupla Marco e Márcio, banda 3 Ponto 0, Madson Lamarão e Dj Ricardo Júnior.
De acordo com o presidente da ACPE/RO, Danilo Fernandes, o Circuito tem papel estratégico para o desenvolvimento regional. “Nosso objetivo é estimular o turismo de pesca esportiva, promover lazer e integração entre os participantes, além de fortalecer a economia local com geração de emprego e renda. Tudo isso sempre aliado à consciência ambiental, incentivando a prática do pesque e solte e o combate à pesca predatória”, destacou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!