Ciclismo apresenta alto nível técnico e integração entre municípios nos JIR 2025

Publicada em 14/10/2025 às 11h49
As provas de ciclismo dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) movimentaram Ji-Paraná, reunindo atletas de 14 municípios nas categorias masculina e feminina. A modalidade contou com três disputas principais, maratona, circuito e resistência, realizadas no sábado (11) e no domingo (12), com o encerramento e a cerimônia de premiação. Na classificação geral, Porto Velho conquistou o título no feminino e Cacoal foi campeão no masculino, confirmando o alto nível das equipes e o crescimento do ciclismo rondoniense.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha reforçou o papel do JIR como instrumento de integração e valorização do esporte em todo o estado. “Os Jogos Intermunicipais fortalecem a união entre os municípios, promovem a descoberta de talentos e estimulam o crescimento do esporte rondoniense. O ciclismo mostrou mais uma vez a força dos nossos atletas e o potencial do estado em competições de alto rendimento”.
Elber Espada, representante de Vilhena, campeão na prova de resistência
O presidente da Federação de Ciclismo de Rondônia, Josué Capistrano destacou a evolução da modalidade no estado e o nível técnico das provas. “Venho acompanhando o crescimento da modalidade em Rondônia, e fiquei muito satisfeito em ver o nível da disputa e o nível técnico dos atletas no JIR. Tivemos a participação de campeões brasileiros, como a Danielle Aparecida, de Ariquemes, o Kellington e o Rogério Bonfante, ambos representando Cacoal. A presença desses atletas elevou o nível da competição e mostrou uma evolução significativa do ciclismo rondoniense”.
Entre os destaques individuais, Daniel Ribeiro, de Colorado do Oeste, conhecido no meio esportivo como “Tubarão”, conquistou o primeiro lugar na prova de maratona. “Primeiramente quero agradecer a Deus, aos meus patrocinadores e apoiadores. Tenho 19 anos, corri por Colorado e me consagrei campeão da maratona. Estou muito feliz, porque venho de uma vitória recente em Ariquemes e, agora conquistei mais um título aqui em Ji-Paraná.
Daniel, de Colorado do Oeste, conquistou o primeiro lugar na prova de maratona
Outro nome que brilhou nas pistas foi Elber Espada, representante de Vilhena, campeão na prova de resistência e terceiro colocado no circuito. “A expectativa era menor, mas o resultado foi excelente, pois tivemos atletas de altíssimo nível, inclusive campeões brasileiros. Consegui um ouro e um bronze, então estou muito feliz com o desempenho”, destacou o atleta.
O secretário da Sejucel, Paulo Higo Ferreira enfatizou a importância da estrutura e da organização das modalidades dentro do evento. “Temos trabalhado para garantir que cada modalidade tenha o suporte necessário para que os atletas possam competir em igualdade e segurança. O ciclismo foi um grande exemplo de superação, técnica e dedicação dos competidores”.
A secretária adjunta da Sejucel, Letícia Batista ressaltou a valorização do esporte como ferramenta social. “O esporte transforma vidas e o JIR cumpre esse papel ao reunir atletas de todas as regiões do estado em um ambiente de integração, respeito e incentivo ao desenvolvimento esportivo”.
