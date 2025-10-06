Cerimônia de abertura da Copa Madeirão de Futsal acontece nesta quarta-feira (8)

Publicada em 06/10/2025 às 15h19
Abertura contará com três jogos valendo premiação
Porto Velho se prepara para a abertura oficial da Copa Madeirão Adulto Masculino e Feminino, e Máster masculino, promovida pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). A cerimônia acontece nesta quarta-feira (8), às 19h, no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Ginásio Dudu), localizado na Rua Jatuarana, bairro Cohab. A abertura contará com três jogos valendo premiação.
A Copa Madeirão de Futsal tem por propósito promover a união, a integração e o lazer da comunidade esportiva de Porto Velho, bem como contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do esporte amador do município.
De acordo com o secretário da Semtel, Paulo Moraes, a expectativa é que a cerimônia de abertura tenha um público expressivo de atletas e visitantes. “A Copa reúne atletas e profissionais das diversas localidades de Porto Velho, que atuam com o esporte amador, promovendo assim o intercâmbio social entre os mesmos, sempre norteados pelos princípios do respeito e da compreensão mútua. Ao todo, contaremos com 119 jogos, com previsão para o encerramento, dia 20 de novembro”, destacou o titular da pasta.
Estão escritas entre as três categorias 90 times, somando aproximadamente 1.300 atletas. Os jogos serão disputados nos seguintes locais: Quadra do Esperança da Comunidade, Quadra do Três Marias, e Ginásio Dudu.
O regulamento para as competições pode ser visualizado aqui.
Foto: Leandro Morais/ Jhon Silva
Comentários
Seja o primeiro a comentar!