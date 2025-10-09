Cerejeiras recebe 6ª etapa do Campeonato Regional Sul de Motocross

Publicada em 09/10/2025 às 16h23
Etapa promete movimentar o Parque de Exposições de Cerejeiras (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Os dias 11 e 12 de outubro prometem muita emoção em Cerejeiras, que será palco da 6ª etapa do Campeonato Regional Sul de Motocross. A competição acontecerá no Parque de Exposições do município e reunirá pilotos de toda a região, além de apaixonados pela modalidade.
A etapa está sendo viabilizada com o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (UPB), que destinou R$ 95 mil por meio de emenda parlamentar, atendendo ao pedido do vereador Dione Ribeiro (UPB), em parceria com o vereador Zeca Rolista (UPB).
O recurso foi fundamental para garantir infraestrutura, segurança e área de lazer ao público. “O motocross é uma paixão regional que movimenta a economia, o turismo e também promove inclusão social. Nosso mandato segue comprometido com eventos que valorizam o esporte e a cultura local”, destacou o deputado Ezequiel Neiva.
Além da adrenalina nas pistas, o evento terá um caráter social. A organização fará arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão utilizados para a montagem de cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade em toda a região sul de Rondônia.
“Fizemos questão de destinar esse recurso para garantir que o evento fosse gratuito e acessível a todos. Além disso, unir o esporte com a solidariedade reforça nosso compromisso com a comunidade. Essa ação social mostra que o motocross pode ir além da competição, promovendo cidadania e apoio a quem mais precisa”, afirmou Ezequiel Neiva.
A entrada é gratuita e o público poderá curtir de perto todas as emoções da competição. Os treinos oficiais começam no sábado (11), às 14h, enquanto as provas principais acontecem no domingo (12), a partir das 9h.
Além do apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva, o evento conta com a parceria do Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), da Prefeitura de Cerejeiras e com a organização da Liga Independente de Motocross de Rondônia (Limero).
