Cassol pretende lançar filha ao Governo de Rondônia; Confúcio tem um “nome” para 2026; e aliados livram irmão de Lula

Publicada em 17/10/2025 às 08h36
CASSOL NÃO ESTÁ FORA DO JOGO. PLANEJA AGIR COMO TREINADOR, LANÇANDO SUA FILHA JULIANA AO GOVERNO
Por enquanto não há confirmação oficial, mas o ex-governador e ex-senador Ivo Cassol pode não estar totalmente fora da disputa pelo Governo, no ano que vem. Ele, pessoalmente, não poderá entrar na corrida eleitoral, mas o que se ouve nos bastidores é que estaria preparando um projeto para lançar um nome muito próximo a ele, mas com o mesmo sobrenome. Seria sua filha Juliana Cassol. Numa analogia com o futebol, ele agiria qual jogador que, encerrada a carreira dentro dos gramados, se torna um técnico, orientando o time que pretende criar. Por enquanto, tudo não passa de ilação, de conversas de bastidores, de troca de mensagens entre cassolistas, que ainda estão inconformados com o fato de que Ivo não possa disputar novamente a eleição, mesmo já tendo se passado longos anos do período em que a perda dos seus direitos políticos foi determinada.
Pelos lados de Rolim de Moura e outras regiões do Estado, o que se tem ouvido é que os Cassol podem estar representados na eleição, sob o controle e liderança do ex-governador, embora ele mesmo não confirme nada sobre o que estaria planejando. O que se sabe é que ele teme, como garante que já o foi em outras situações, vítimas de traição política, ou seja, ajuda a eleger alguém que depois não lhe dá o valor que merece. “Tem gente que se elege com o apoio dos amigos e depois só nomeia e governa com adversários”, costuma dizer, sem querer citar algum exemplo concreto. O nome escolhido, sua filha Juliana, muito próxima a ele, é ainda apenas uma possibilidade. Ela ainda não estaria convencida a enfrentar a missão, embora, ao que se sabe, já teria havido uma conversa entre eles. Consultado sobre o tema, Ivo Cassol disse apenas que está pensando em algumas questões sobre a eleição de 2026, mas que, até agora, não tem nada decidido.
Alguns dos principais postulantes à cadeira de Marcos Rocha, estariam tentando se aproximar de Ivo Cassol e conseguir seu apoio para 26. O que está mais perto disso, até agora, é o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Mas Cassol tem conversado muito com o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves. Já teve também, num encontro no interior, uma longa conversa com Fernando Máximo. Ou seja, Cassol não está totalmente fora do jogo e pode vir não como craque, mas como treinador.
HÁ PROJETOS QUE PODEM TRAZER ATÉ TRÊS HOSPITAIS PARA PORTO VELHO. QUAIS SE TORNARÃO REALIDADE?
Não um, mas dois hospitais. Podem ser até três. Isso mesmo. Porto Velho, que não tem nenhum hospital universitário, poderá ter dois, em breve. O terceiro, mas daí um hospital de Urgência e Emergência, pode ser o que o Governo do Estado pretende anunciar, caso a parceria com a Universidade Católica não se concretize. Por partes. O primeiro e mais próximo de se tornar realidade, é o Hospital Universitário Municipal, parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e a Unir. A compra do prédio do Hospital das Clínicas, na rua João Goulart (o negócio foi anunciado em primeira mão, neste modesto blog) , perto da avenida Pinheiro Machado e da sede da Caerd, no centro da Capital. Nos próximos dias, o negócio será confirmado e os detalhes anunciados.
O segundo será o Hospital Universitário da Universidade Católica. Não há ainda mais detalhes sobre uma eventual parceria com o Governo do Estado, mas o local escolhido o grande hospital, que pode ter algo em torno de 400 leitos, foi o antigo prédio do Hotel Vila Rica, que, até fechar suas portas, em 2015, portanto há dez anos, era o maior de Rondônia. O lançamento do projeto foi feito nesta quinta-feira. Pelo que se sabe, já foram iniciadas reformas no antigo prédio da avenida Carlos Gomes. Ali, além de toda a adaptação que terá que ser feita, o maior problema (como o será no Hospital das Clínicas) é a falta de estacionamento.
Há também uma terceira opção. Virá do Governo do Estado, cumprindo promessa do governador Marcos Rocha. A intenção era comprar um prédio já existente ou iniciar a construção de um novo, que seria o Heuro da Capital. Ouviu-se nos bastidores que o Hospital da Universidade Católica seria parceria com o Estado, o que ainda pode acontecer. Mas há versões nos bastidores que o Governo estaria de olho no antigo prédio da Uniron, na avenida Mamoré, na zona leste. Ou seja, os projetos estão aí. Vamos ver quantos deles se tornarão realidade.
MDB TEM NOME DA CAPITAL, “JOVEM E EMERGENTE NA POLÍTICA” PARA LANÇAR AO GOVERNO NO ANO QUE VEM
Quem será o nome “jovem e emergente na política rondoniense” que o MDB pretende anunciar, em breve como seu candidato ao Governo de Rondônia? A expressão é do secretário geral do partido, José Lenzi, ao anunciar que aquele que já foi o maior partido do Estado e que elegeu o primeiro Governador de Rondônia, Jerônimo Santana, quer agora ocupar o Palácio Rio Madeira/CPA, sede do poder. Lenzi fala em nome do partido, ao dar a informação, embora não tenha dado, ao menos até agora, qualquer pista sobre quem seria o ungido para o enorme desafio à sua frente, em 2026.]
Entusiasta da sigla que acompanha há décadas, José Lenzi também não poupa elogios ao atual presidente regional da sigla. “Confúcio Moura é o melhor senador de todos os tempos a nos representar no Congresso”, exagera Lenzi, ao confirmar que o partido hoje está presente em mais de 80 por cento dos municípios de Rondônia e que está se preparando para voltar a ser a grande sigla partidária. Através de novas lideranças, ele garante que o MDB tem um projeto sólido de futuro para a sociedade rondoniense e está se preparando para voltar ao poder.
Mas quem será o enigmático e secreto nome que o partido está preparando para lançar ao Governo? Por enquanto, o personagem está guardado a sete chaves, tal qual um vital segredo de Estado. A única pista, além de ser jovem e em ascendência política, é que é um nome da Capital do Estado. Sob o comando de Confúcio, hoje o político rondoniense mais próximo ao governo do Presidente Lula, o MDB quer voltar a ser o grande MDB do passado.
NOVOS CANDIDATOS À ASSEMBLEIA VÃO ENFRENTAR A GRANDE ESTRUTURA MONTADA PELOS ATUAIS DEPUTADOS QUE QUEREM A REELEIÇÃO
Se já há uma infinidade de candidatos à Câmara Federal e ao Senado, imagine-se só o que vem por aí na corrida pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa. No caso dos deputados estaduais, há quem diga que não será uma eleição, mas uma reeleição, já que a estrutura montada, o trabalho feito e as andanças por todo o Estado, feitas pelos atuais parlamentares é de tal tamanho que as chances dos que estão na Assembleia Legislativa, hoje, são imensamente maiores do que os que lá querem chegar. Dos atuais 24 deputados estaduais, pelo menos 19 tendem a buscar a reeleição. Muitos são campeões de votos, alguns vão lutar para chegar ao quarto ou até quinto mandato, mas vêm aí, também, gente entusiasmada, querendo chegar lá.
Apenas alguns dos nomes dos novos pretendentes já deixam claro que a disputa será acirrada. Vejamos: Breno Mendes, Edwilson Negreiros, Everaldo Fogaça, Dr. Luis Ferrari, apenas para citar alguns vereadores da Capital. Mas há ainda o Coronel Vital, da segurança pública do Governo; seu colega, o Coronel Jefferson Rocha, da Sesau, Sandro Rocha, diretor do Detran. Tem mais: um dos grandes deputados que a Assembleia já teve, Ribamar Araújo; o ex-deputado federal Carlos Magno; o vereador de Ariquemes, Lucas Follador; o filho do atual deputado Ezequiel Neiva, Wiveslando Neiva e, segundo informações internas vindas do PT, a ex-senadora Fátima Cleide, que disputaria a Assembleia e não a Câmara Federal.
Claro que haverá muito mais gente. Dezenas de postulantes. Ex-prefeitos, vereadores atuais e ex; lideranças de diversos setores da sociedade. Será uma eleição muito difícil para todos, mas muito mais para quem não está no poder, não ocupa alguma das 24 cadeiras, porque a estrutura montada pelos atuais deputados é muito forte, não só em suas regiões, mas eventualmente em vários municípios.
“ASFALTA JIPA” TEM MAIS DE 102 MILHÕES EM INVESTIMENTOS, DOS QUAIS 66 MILHÕES VINDOS DOS COFRES DO GOVERNO DO ESTADO
Foi uma grande festa, com a participação de grande número de pessoas que serão beneficiadas com as obras. O governador Marcos Rocha esteve em Ji-Paraná, nesta semana, para dar continuidade a um enorme pacote de obras de asfaltamento na segunda maior cidade do Estado. No total, serão realizados mais de 105 quilômetros de pavimentação e quase 33 quilômetros de recapeamento, consolidando-se como uma das maiores frentes de obras urbanas dos últimos anos, numa única cidade, na região central do Estado.
São, agora, cinco frentes de trabalho, mas desde 2021, o Governo de Rondônia tem firmado convênios com a Prefeitura de Ji-Paraná. Até o momento, um total de 27 por cento das obras previstas já foram executadas. O investimento total de mais de 102 milhões e 716 mil reais, dos quais 66 milhões e 685 mil são provenientes do Governo de Rondônia, dentro do programa Asfalta Jipa, que está transformando a realidade de diversas vias do município, entre elas as avenidas Cruzeiro do Sul, da Proclamação e ainda a Rua Tarauacá, que receberam nova pavimentação.
Durante a solenidade, o governador Marcos Rocha destacou o impacto positivo que o asfalto traz para o dia a dia das pessoas e para o desenvolvimento das cidades. “É muito gratificante ver o progresso chegando para a população. As ruas asfaltadas trazem mais dignidade para as pessoas, melhor qualidade de vida e valorizam as residências. Isso é fruto de um trabalho conjunto e responsável, que tem como foco o cidadão”.
CRISTIANE COMEMORA LIBERTAÇÃO DOS REFÉNS E LEMBRA DA SUA RELAÇÃO COM ISRAEL, “NAÇÃO AMIGA”!
Pouco mais de dois meses depois do terror do 7 de outubro de 2023, que vitimou centenas e centenas de homens, mulheres, crianças e bebês e fez vários reféns em Israel, quando o Hamas atacou com toda a crueldade que o mundo assistiu, a jornalista e deputada federal Cristina Lopes esteve em Israel. Com sua experiência profissional, ele fez relatos assustadores de tudo o que viu, tão pouco tempo depois dos tenebrosos acontecimentos. Passados dois anos depois, Cristiane, volta ao tema, agora num discurso na tribuna da Câmara. ª “acompanhei com emoção a libertação dos reféns israelenses em poder do Hamas e a volta da paz, mesmo que ainda frágil, naquela região”, disse, lembrando que ela é 3ª vice-presidente do Parla-Grupo de Amizade Entre Brasil e Israel e seu apoio ao que chama de “nação amiga”!
Cristiane destacou que o acordo e a libertação dos reféns “marca um momento histórico, após dois anos de angústia e sofrimento desde o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, que tirou a vida de centenas de civis e desencadeou uma das maiores crises humanitárias das últimas décadas”. Destacou ainda “ que “essa libertação representa não apenas uma vitória da vida sobre o terror, mas também um símbolo de fé, perseverança e unidade entre as nações. A libertação dos reféns é uma vitória da vida sobre o medo.
No seu pronunciamento, a parlamentar lembra que “o mundo acompanhou com alívio o acordo mediado por países aliados, que resultou na libertação dos 20 reféns israelenses ainda vivos, após 738 dias de cativeiro. Em troca, Israel comprometeu-se a libertar cerca de 1.900 prisioneiros palestinos, como parte do pacto que visa estabelecer um cessar-fogo mais duradouro. Entretanto, o acordo ainda enfrenta desafios, apenas parte dos corpos dos reféns falecidos foi devolvida, e há tensões internas na Faixa de Gaza entre o Hamas e outras facções armadas, que ameaçam a estabilidade regional “O que acontece em Israel nos toca profundamente, pois nos ensina sobre resistência, coragem e fé. Que essa libertação inspire o mundo a buscar caminhos de reconciliação, e que as nações se unam em prol da vida e da paz”, completou.
ALIADOS DE LULA GANHAM NO VOTO PARA QUE O IRMÃO DO PRESIDENTE NÃO SEJA OUVIDO NA CPMI DO ROUBO DOS IDOSOS
Se depender dos governistas, a CPI do INSS vai acabar em pizza, já que alguns dos principis envolvidos estão sendo blindados pelos aliados do presidente Lula. Como foi o caso do irmão dele, o famoso Frei Chico, importante membro de uma das entidades que mais desviou dinheiro e o recebeu da conta dos velhinhos brasileiros. Por 19 votos a 11, a base lulista na CPI derrubou a convocação de José Ferreira da Silva, ele mesmo, o Frei que é irmão do Presidente e estaria envolvido até o pescoço no enorme rolo, onde a entidade em que ele é membro recebeu milhões de reais do dinheiro desviado, segundo as denúncias.
Frei Chico é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi) uma das entidades que estão sofrendo pesadas investigações. A instituição foi alcvo de uma operação ea Políicia Federal, na sema passada e teve cerca de 390 milhões de reais bloqueados, por ordem do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, para que dinheiro roubado possa ser devolvido. Na ocasião, foram apreendidos bens como joias, relógios, dinheiro em espécie e carros de luxo, incluindo uma Ferrari, Porsches e até um carro de Fórmula 1. Ao todo foram cumpridos 66 mandados de busca e apreensão em sete estados.
Mais uma vez derrotada, a oposição ao governo Lula agora está impedida de ouvir o depoimento de um dos nomes mais famosos suspeitos de envolvimento nas falcatruas contra os aposentados. Outros suspeitos têm recebido autorização do STF para permanecerem em silêncio, caso queiram, quando questionados pela CPMI. É sempre bom lembrar que pelo menos 6 bilhões de reais podem ter sido retirados de forma criminosa dos idosos. Isso que o caso dos os empréstimos falsos ainda nem começou a ser investigado a fundo!
PACELE ACOMPANHA DE PERTO OBRAS DO CENTRO ESPORTIVO NO JARDIM FLAMBOYANT
A fiscalização e o acompanhamento das obras fazem parte da atuação constante do vereador Márcio Pacele, que, afirma, segue trabalhando para garantir que os investimentos cheguem, de fato, a quem mais precisa fortalecendo o desenvolvimento dos bairros e distritos de Porto Velho. É neste contexto de trabalho que ele está acompanhando e fiscalizando as obras do Centro de Iniciação Esportiva, localizado no bairro Flamboyant, zona Leste de Porto Velho. A visita contou também com a presença do secretário Thiago Cantanhede, que apresentou o andamento do projeto e as etapas que estão sendo executadas.
Segundo o vereador, “com cerca de 70 por cento da obra já concluída, o Centro de Iniciação Esportiva será um importante espaço para o incentivo ao esporte, lazer e convivência comunitária, beneficiando centenas de moradores da região”. O local contará com quadra poliesportiva coberta, vestiários, arquibancada, área administrativa e espaços destinados à prática de diversas modalidades esportivas.
Durante a visita, o vereador Márcio Pacele destacou a importância de acompanhar de perto os investimentos públicos e reforçou o compromisso com o desenvolvimento das comunidades. “O esporte transforma vidas, afasta os jovens da vulnerabilidade e fortalece o sentimento de comunidade. Essa obra vai trazer mais oportunidades e qualidade de vida para todos os moradores do Flamboyant e bairros vizinhos”, comentou. O secretário Thiago Cantanhede também enfatizou que a conclusão do Centro de Iniciação Esportiva é uma prioridade da gestão municipal, reforçando o compromisso com o esporte e com o bem-estar da população.
MAIS UM CASO ESCABROSO: POLICIAIS FEDERAIS TERIAM TENTADO PRENDER BRASILEIRA/AMERICANA NOS ESTADOS UNIDOS
Tem uma mulher americana com nome brasileiro que vive há 22 anos nos Estados Unidos, com dupla cidadania. O caso que a envolve está estourando agora, com um pacote de denúncias muito graves, que incluem ações ilegais que teriam sido ordenadas pelo STF, com participação direta da Polícia Federal. Seria tudo normal, se a participação dos Federais não tivesse ocorrido em território americano, ou seja, uma ordem judicial do Brasil a ser cumprida nos Estados Unidos, à revelia das autoridade americanas.
Quem é Flávia Cordeiro Magalhães do Nascimento? Ela vive na Flórida, é divorciada e publicou, em suas redes sociais, sérias denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes, até agora não contestadas oficialmente. É caso gravíssimo. Foi condenada à prisão por Moraes, sem uma acusação formal e só ficou sabendo disso quando estava em terras do Tio Sam. Nunca recebeu intimação ou citação oficial. Mas, enfim, o que denunciou dona Flávia à Embaixada dos Estados Unidos?
Conta que depois do pedido de prisão contra ela, no início de janeiro de 2024, representantes da PF em Miami foram acionados. A partir dali, os policiais teria feito “campana” a mantendo sob vigilância. Numa manifestação em Fort Lauderdale, em 25 de fevereiro, uma das organizadoras a avisou que ela não deveria discursar, porque havia policiais da PF a vigiando. Ela chegou a temer por sua segurança e que poderia ter sido presa e “raptada” trazida para o Brasil, contra sua vontade.
Flávia afirma ter sido alvo de censura e perseguição por suas postagens em redes sociais. Quando foi decretada a prisão preventiva da ativista, com base em publicações “que desrespeitariam decisões judiciais” e na acusação de “utilizar passaporte americano para entrar no Brasil sem se submeter às autoridades nacionais”, alegações que a defesa classifica como falsas, ela diz que começou também a temer por sua vida.
O bilionário Elon Musk entrou na história. Ele ofereceu uma equipe especializada de advogados para fazerem toda a defesa de Flávia Magalhães e protegê-la como cidadão americana que ela é. As denúncias feitas contra Moraes, segundo a mulher por três generais brasileiros, são da mais alta gravidade. Tudo está sendo investigado pelos americanos. No Brasil, a única punida até agora foi a denunciante.
PERGUNTINHA
Informação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 28 milhões e meio de brasileiros vivem sob o domínio das facções. Você acha que o número é exagerado, é correto ou ainda menor que a realidade em relação ao comando de facções criminosas sobre a população brasileira?
