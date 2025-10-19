Casal é feito refém durante assalto em propriedade rural

Publicada em 19/10/2025 às 10h10
Uma propriedade localizada na Linha TB-12, Km 40, na zona rural de Machadinho D’Oeste, foi alvo de um assalto violento na tarde deste sábado. O caso mobilizou a Polícia Militar, que foi acionada pela Central de Operações para atender à ocorrência.
De acordo com as informações da PM, a guarnição composta por dois cabos e com apoio de outros militares se deslocou até o local, devido à proximidade com uma área de conflito agrário.
Ao chegar ao Distrito de Estrela Azul, os policiais fizeram contato com o caseiro da propriedade, que relatou os momentos de terror vividos por ele e sua esposa. Segundo o depoimento, o casal foi surpreendido por dois criminosos encapuzados e armados, que invadiram a residência por volta das 18h.
Os assaltantes amarraram as vítimas dentro do banheiro e passaram a agredir o caseiro, exigindo que ele revelasse onde estavam guardadas as armas da propriedade. Após buscas, os criminosos encontraram uma espingarda calibre .22 e uma pistola calibre 9mm, além de uma motoneta Honda Biz vermelha, que foi utilizada na fuga.
Após o crime, o caseiro conseguiu se soltar e pedir ajuda. Mais tarde, um parente das vítimas encontrou a motocicleta abandonada às margens da estrada que dá acesso ao Distrito de Estrela Azul. A guarnição foi até o local indicado e confirmou que se tratava do veículo roubado, que foi fotografado e resguardado para os procedimentos legais.
Durante a vistoria na propriedade, os policiais constataram que a residência estava completamente revirada, com móveis e objetos fora do lugar. Três câmeras de segurança foram localizadas, sendo que uma delas foi danificada pelos assaltantes. As demais permanecem instaladas e podem conter imagens que auxiliem nas investigações.
A equipe também realizou diligências no Distrito de Estrela Azul em busca de câmeras que pudessem ter registrado a movimentação dos suspeitos, porém nenhuma imagem foi localizada até o momento.
A Polícia Militar registrou vídeos e coletou depoimentos das vítimas e testemunhas. Todos os materiais foram anexados à ocorrência, que será encaminhada à Polícia Civil, responsável pela investigação do caso.
A PM reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 190, e orienta os moradores da zona rural a manterem atualizados os cadastros no Programa Segurança Rural, o que facilita o atendimento em situações emergenciais.
