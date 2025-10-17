Carro da Prefeitura de Parecis capota na RO-491 e deixa secretario e vereadores feridos
Por Rondonianews.com
Publicada em 17/10/2025 às 08h50
 Na noite desta quinta-feira (16), um acidente de trânsito foi registrado na RO-491, conhecida como Linha 45, no trecho que liga Santa Luzia D’Oeste a São Felipe D’Oeste.

De acordo com informações preliminares, o veículo oficial da Prefeitura de Parecis — uma caminhonete — retornava de Porto Velho quando, ao término do trecho asfaltado, o condutor perdeu o controle da direção e acabou capotando.

Entre os ocupantes estavam o secretário de Saúde de Parecis, Lutero, e alguns vereadores do município. Segundo relatos, um dos vereadores, identificado como Serjão, possivelmente sofreu uma fratura na clavícula.

As condições de saúde do secretário e dos demais ocupantes ainda não foram oficialmente informadas.

A equipe de reportagem do Rondônia News segue acompanhando o caso e trará novas atualizações assim que mais detalhes forem confirmados. 

