Cariúcha cobra prisão de Dado Dolabella após acusações de agressão: “Sinto nojo”

A apresentadora Cariúcha, de 42 anos, fez duras críticas ao ator Dado Dolabella durante o programa Fofocalizando, do SBT, nesta segunda-feira (27). Revoltada com as recentes acusações de agressão contra a modelo Marcela Tomaszewski, a ex-Fazenda chamou o artista de “covarde” e afirmou que ele “tinha que estar na cadeia”.
“Sinto nojo do Dado Dolabella. Mais uma agressão contra uma mulher, seu canalha. Até quando você vai agredir nós, mulheres? Quando uma mulher é agredida, todas nós somos agredidas. Tu tinha que estar na cadeia”, declarou ao vivo.
Cariúcha também relembrou que esta não seria a primeira acusação de violência doméstica envolvendo o ator. “Quero ver você vir agredir algum amigo meu. Vai lá na minha quebrada, encara um homem do teu tamanho. Agredir mulher é muito fácil”, completou.
Entenda o caso
Os rumores de agressão surgiram após uma suposta briga entre Dado e Marcela no apartamento da modelo, em Ipanema, no último sábado (25). Horas depois, o casal publicou um vídeo negando as acusações e afirmando que “estava tudo bem”.
No domingo (26), a influenciadora Rafa Clemente, amiga da Miss Gramado, divulgou fotos e vídeos em que Marcela aparece com hematomas nos braços, mãos e pescoço. Nas imagens, ela relata, em tom de ironia, que “mereceu” os ferimentos por pedir para o ator “colocar menos sal na comida”.
Rafa afirmou ainda que a modelo a procurou pedindo ajuda e acusou o ator de violência doméstica. “Você vai para a cadeia, seu covarde!”, escreveu.
Após a repercussão, Dado e Marcela voltaram às redes para negar as acusações, alegando que o vídeo divulgado foi tirado de contexto. Já o advogado da modelo, Diego Candido, confirmou o caso de violência e disse que a nota de esclarecimento foi publicada sem autorização, pois Marcela estaria “com medo, coagida e desesperada”.
