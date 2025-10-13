Canedo assume a defesa do vereador Thiago Tezzari após deflagração da Operação Face Oculta

Publicada em 13/10/2025 às 07h59
Na ultima semana a policia civil deflagrou a operação “Face Oculta”, que resultou em mandatos de busca e apreensão e no afastamento do vereador Thiago Tezzari, pelo prazo de 30 dias, em razão de uma suposta “rachadinha” ocorrida entre os servidores do seu gabinete.
Thiago, que possui vasta experiência em gestão pública, tratou de contratar um dos melhores – senão o melhor – advogado do Estado, Nelson Canedo.
Canedo é conhecido no meio jurídico como um advogado discreto, de poucos amigos e com uma visão impar e estratégica nos processos que atua, o quem tem gerado vitórias que foram consideradas impossíveis de se obter, como a absolvição do governador Marcos Rocha nos processos de cassação de mandato derivados das eleições de 2022.
Para quem não se lembra, o referido advogado atuou nas principais operações envolvendo políticos de Rondônia (Dominó, Termópilas, Apocalipse, Pau-Oco, Iniquitate etc.), além de atuar na defesa dos ex-presidentes da Assembléia Legislativa Carlão de Oliveira, Valter Araújo, Marcos Donadon, Herminio Coelho, Laerte Gomes, Marcelo Cruz e Alex Redano, além do ex-governador Daniel Pereira.
Ele também é o advogado do atual governador Marcos Rocha, do vice-governador Sérgio Gonçalves, isso sem falar do prefeito Leo Moraes, do presidente da Câmara de Vereadores da Capital Gedeão Negreiros, além de vários prefeitos e deputados estaduais e dos deputados federais Fernando Máximo, Rafael Fera e Coronel Chrisostomo.
Pelo menos experiência não falta no advogado de defesa de Tezzari. Agora é aguardar os próximos passos.
