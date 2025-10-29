Campeonato Ruralzão retorna no próximo dia 9 com jogos disputados no distrito Nova Conquista
No último domingo, na Comunidade Cascalheira, aconteceu a segunda rodada do Ruralzão 2025. Com sete gols marcados nas três partidas, a rodada teve média de gols inferior a primeira rodada, mas ainda superior a dois gols por jogo.

O jogo que abriu a rodada marcou a estreia do Nova Conquista no campeonato. O time, que representa o distrito a cerca de 60 km da área urbana de Vilhena, não começou bem. Foi derrotado por 3 a 0 pelo Real Elite, também de Nova Conquista, que havia perdido na rodada anterior. Com o resultado, o Real Elite conquistou seus primeiros três pontos na competição.

Quem também se recuperou da derrota da estreia foi o Canarinho, que enfrentou o Cruzeirinho e venceu pelo placar de 3 a 1, somando seus primeiros pontos.

Fechando a rodada, Linha 100 e Baixadão protagonizaram um duelo de muita disputa no meio campo e nenhum gol. O zero a zero persistente no placar ao apito final deu um ponto para cada equipe. A Linha 100 agora tem 4 pontos e lidera o Ruralzão. Enquanto o Baixadão, que estreou com derrota, soma o primeiro ponto.

Após a segunda rodada, que teve a Cascalheira folgando, o Ruralzão tem a Linha 100 na liderança com 4 pontos. Canarinho, Cascalheira, Real Elite NC e Cruzeirinho, todos com 3 pontos. Na sexta posição aparece o Baixadão com 1 ponto, e na último colocação está o Nova Conquista, ainda sem pontuar.

Devido ao Dia de Finados, no próximo final de semana não haverá rodada do  do Ruralzão que retorna no dia 9 de novembro, com jogos disputados no distrito de Nova Conquista. Confira os duelos da terceira rodada que terá a folga do Cruzeirinho.

3ª Rodada

Data: 9/11

Local: Nova Conquista

08:30 | Real Elite NC x Cascalheira

10:30 | Linha 100 x Canarinho

15:00 | Nova Conquista x Baixadão

