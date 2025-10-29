Publicada em 29/10/2025 às 09h00
Na madrugada desta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, um grave acidente foi registrado na BR-364, nas proximidades de Jaru (RO), em um trecho conhecido popularmente como “Curva da Morte”.
De acordo com as primeiras informações, um Caminhão colidiu violentamente na traseira de um ônibus da empresa Eucatur, que seguia no mesmo sentido da rodovia. As causas do acidente ainda não foram oficialmente esclarecidas, mas testemunhas relatam que o impacto foi tão forte que parte da frente da carreta ficou completamente destruída, deixando rastros de óleo e destroços espalhados pela pista.
Equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas rapidamente para o local. Apesar da gravidade da colisão e do cenário de destruição, não há informações sobre vítimas graves ou fatais até o momento.
O trânsito no trecho ficou parcialmente interditado durante a madrugada para os trabalhos de retirada dos veículos e limpeza da pista. A Polícia Rodoviária Federal deve apurar as circunstâncias do acidente para identificar o que levou à colisão.
A “Curva da Morte” é um dos pontos mais perigosos da BR-364, conhecido por registrar diversos acidentes ao longo dos anos, especialmente envolvendo veículos de grande porte.
