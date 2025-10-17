Camargo confirma pré-candidatura ao Senado; Alan, Maurício e Confúcio atuaram em prol da binacional; e Goebel defende o agro

Publicada em 17/10/2025 às 09h11
CARO LEITOR, a Ponte Binacional Brasil-Bolívia será erguida sobre o Rio Mamoré no município transfronteiriço de Guajará-Mirim e vai encerrar uma história que completa mais de 100 anos em que a travessia de pessoas e mercadorias é feita de voadeiras e balsa entre Guajará-Mirim do lado brasileiro e Guayaramerín do lado boliviano. Em 17 de novembro de 1903, o Barão do Rio Branco negociou com as autoridades e diplomatas bolivianos em Petrópolis, o acordo entre Brasil e Bolívia para anexar o Acre ao Brasil. Esse acordo ficou conhecido como Tratado de Petrópolis, como resultado da Revolução Acreana ocorrida em 1902, liderada por Plácido de Castro. Neste caso, o Acre seria adquirido pelo Brasil como um novo estado da nossa federação mediante cláusulas do Tratado de Petrópolis. Assim, a ordem de serviço para o início das etapas de construção da Ponte Binacional Brasil-Bolívia foi assinada pelo presidente Lula, em Porto Velho, no mês de agosto, com a presença de ministros, parlamentares federais, autoridades rondonienses e bolivianas, bem como do presidente da Bolívia, Luiz Arce. O fato é que agora os termos do tratado de Petrópolis serão cumpridos integralmente.
Tratado
O Brasil se comprometeu com a Bolívia, através do Tratado de Petrópolis, a pagar uma indenização de dois milhões de libras pela anexação do território acreano que era território boliviano, além de ceder alguns territórios como as três ilhas de Abunã, terras no sul do Brasil próximo ao Rio Paraguai para compensar perdas territoriais.
Construção
O Tratado de Petrópolis também estabeleceu a construção da lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (E.F.M-M) - entre 1907 e 1912, bem como a construção da Ponte Binacional Brasil-Bolívia para interligar as cidades gêmeas de Guajará-Mirim – chamada Esperidião Marques, a Guayaramerín – antes chamada de Puerto Sucre. Essa última cláusula ficou no papel até a presente data.
Integralmente
O governo brasileiro vai investir mais de 420 milhões de reais na construção da Ponte Binacional Brasil-Bolívia. Essa será custeada integralmente pelo Brasil e terá mais de um quilômetro de extensão e dois complexos alfandegários e de logística de fronteira, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias, fortalecendo o comércio e o turismo.
Desengavetar
No final do mês de fevereiro de 2023, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho), bate à porta da Bancada Federal em Brasília no sentido de sensibilizar a todos para desengavetar o projeto de construção da Ponte Binacional Brasil-Bolívia. Alan foi abraçado pelo deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) e pelo senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes).
Recurso
O deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) consegue agenda no DNIT em Brasília, por sua vez, diretores do órgão o recebem na companhia do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho). A primeira resposta é que não existe recurso para a construção da ponte orçada em meio bilhão de reais, aproximadamente.
Audiência I
O deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) e o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) não desistem da ideia de desengavetar a construção da Ponte Binacional Brasil-Bolívia. Em abril de 2023, Maurício promove audiência pública na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados para discutir o projeto de construção da ponte binacional entre Guajará-Mirim (RO) e Guayaramerín (Bolívia).
Audiência II
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho), em parceria com o deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho), também promove audiência pública em conjunto com a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados no âmbito da Assembleia Legislativa para discutir o projeto de construção da Ponte Binacional Brasil-Bolívia.
Garante
Em seguida, o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) entra no circuito e garante junto ao governo do presidente Lula (PT-SP) o recurso para atualização do projeto e construção da Ponte Binacional Brasil-Bolívia. Essa pauta é um sonho antigo do ex-vice-governador e ex-deputado federal Miguel de Souza, um entusiasta da integração regional rodoviária de Rondônia com países andinos.
Seminário
Falando entusiasta, acontece hoje no campus da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) de Guajará-Mirim, seminário organizado pelo Professor Doutor Dorosnil Alves com a presença do senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes), ex-deputado federal Miguel de Souza e representantes do consórcio construtor da Ponte Binacional Brasil-Bolívia.
Operação
Na manhã de hoje (17), a Assembleia Legislativa de Rondônia foi alvo da Operação Ouro de Areia, deflagrada pela Polícia Civil de Rondônia, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO2). A ação, com apoio do Ministério Público de Rondônia por intermédio do Gaeco, visa desmantelar um esquema de funcionário fantasma e empréstimos consignados.
Confirmou
Em conversa com o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes), confirmou sua pré-candidatura ao Senado pelo Podemos nas eleições do próximo ano. Disse ser amigo de longas datas do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) e não tem medo de ser cortado na convenção do partido para disputar outro cargo eletivo. Portanto, Camargo vai para a urna como candidato a senador nas eleições de 2026.
Janela
O deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) confirmou que aguarda a janela partidária em março para trocar o Republicanos pelo Podemos para disputar uma vaga ao Senado. Ele também confirmou que a legenda comandada pelo prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) no estado terá candidato a governador.
Suspense
Perguntei ao deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) se aceitaria o desafio caso ele fosse escalado para disputar o Governo de Rondônia pelo Podemos nas eleições de 2026. Ele fugiu da pergunta e deixou o suspense no ar. Venhamos e convenhamos, Camargo é o político anti-Lula mais radical em Rondônia.
Defensor
Falando em desafio, o deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos-Vilhena) é um defensor nato do agronegócio em Rondônia. Goebel conduz a sua atuação parlamentar em defesa do pequeno, médio e grande produtor rural. Além disso, apresenta projetos que visam melhorar a vida do produtor agropecuarista.
Comemorou
Falando de agronegócio, o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) comemorou a chegada de 10 maquinários e mais de 50 equipamentos de implementos agrícolas destinados à Secretaria Municipal de Agricultura de Porto Velho. Fruto de emenda parlamentar do prefeito Léo quando deputado federal e do ex-deputado federal Dr. Mauro Nazif (PSB-Porto Velho).
Combate
O vereador Marcos Combate (Agir-Porto Velho) não dá sossego à gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho). Combate denunciou a alagação entre a Avenida Vieira Caúla e a Avenida Mamoré. A Prefeitura de Porto Velho entrou para resolver o problema da drenagem e Combate em vídeo nas redes sociais, disse ironicamente que está cuidando da agenda do prefeito Léo e ressaltou que a oposição é importante para fiscalizar e cobrar.
Sério
Falando sério, para uma corrente de historiadores, o Brasil já compensou a dívida da construção da Ponte Binacional Brasil-Bolívia com a construção da ferrovia Corumbá a Santa Cruz de La Sierra, possibilitando a integração do interior boliviano à malha ferroviária brasileira do Centro-Oeste. Neste caso, uma espécie de compensação tardia do tratado em localização diferente.
