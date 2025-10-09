Cabo Daciolo cai de 'paraquedas' em Rondônia; Scheid é autorizado a ver Bolsonaro; e Maurício vota com Kataguiri

Publicada em 09/10/2025 às 09h07
Eduardo Bolsonaro coleciona fiascos estratégicos no jogo do poder político
CARO LEITOR, hoje é dia de #tbt e, a pedido dos seguidores do segmento do Marketing Político e Eleitoral que seguem a presente coluna, vamos rememorar alguns fatos entre o deputado federal licenciado antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Lembrando que a treta entre ambos sempre eclode por declarações de Valdemar a jornalistas e falas de Eduardo pelas redes sociais. Eduardo Bananinha, como chamava o vice-presidente e hoje senador, General Hamilton Mourão (Republicanos-RS), coleciona fiascos estratégicos no jogo do poder político. O primeiro deles foi dizer que o presidente Lula (PT-SP) seria o candidato ideal para ser derrotado pela extrema-direita nas eleições de 2022. Deu bola fora, Lula venceu o pleito. Outra bola fora de Bananinha foi vestir a camisa com a estampa do torturador Coronel Ustra, bem como defender em entrevista a volta do AI-5. Para justificar a viagem ao Catar durante a Copa do Mundo de 2022, explicou que levava consigo um pendrive de propaganda e, por último, se gabou de ter influenciado o presidente Donald Trump (Republicanos) a impor o tarifaço ao Brasil. Essa última cabeçada custou caro para o Clã Bolsonaro e para a extrema-direita que está derretendo segundo os dados das últimas pesquisas.
Ironizou
A mais recente bola fora do deputado federal licenciado antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi na manhã de segunda-feira (06) ao ironizar a possibilidade de uma reunião entre o presidente Donald Trump (Republicanos) e o presidente Lula (PT-SP). Algumas horas depois, a reunião aconteceu, Lula e Trump trocaram telefones e formaram equipes de trabalho para negociar tarifas.
Cruzado I
Não podemos esquecer o fogo cruzado entre o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e o deputado federal licenciado antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Valdemar soltou para os jornalistas: “Se Eduardo insistir em ser candidato a presidente, vai matar o pai.”
Cruzado II
No fogo cruzado, o deputado federal licenciado antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não deixou barato, chamando de “canalhice” o comentário do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.
Cruzado III
Em revide ao fogo cruzado, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, respondeu a Eduardo Bananinha: “Canalhice é xingar o próprio pai”, rememorando as mensagens vazadas recentemente. “Valdemar ainda reforçou: Eu respeito Bolsonaro, ele não.”
Rejeição
Segundo pesquisas (Genial Quaest), 75% dos brasileiros reprovam o tarifaço dos EUA ao Brasil. E hoje, o deputado federal licenciado antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) lidera o ranking com 68% de rejeição numa eventual disputa para a Presidência da República.
Custo
Não se pode negar que o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, é um baita de um estrategista. Já o deputado federal licenciado antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) insiste em repetir a estratégia de 2018, a hegemonia bolsonarista a qualquer custo, nem que isso custe a derrota da extrema-direita.
Derrubou
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem (09) requerimento de retirada de pauta apresentado pelo deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) para a medida provisória 1303/2025, com medidas alternativas ao aumento do IOF. Na prática, derrubou a medida que expirou à meia-noite de ontem.
Aumentar
Sabemos que política não é razão, mas emoção e guerra de narrativas. Segundo o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), o governo do presidente Lula (PT-SP) desejava aumentar os seguintes impostos: Criptoativos; FII; Fiagro; Aplicação em renda fixa; Fundo investimento; Mercado de ações; JCP; CSLL; LCI; LCA; CRI; CRA; CPR.
Narrativa
Parlamentares do centrão e da extrema-direita comemoraram a derrubada da medida provisória 1303/2025, com a narrativa de que o governo aumentava os impostos. Já para os governistas, a derrubada da medida em voga significa deixar de taxar os super-ricos, ou seja, os bancos (Fintechs), os milionários e os bilionários, o agronegócio e as casas de apostas (Bets). O governo estimava arrecadar bilhões com a sua aprovação.
Jabuti I
Na medida provisória 1303/2025, existia um jabuti denunciado pelo deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ). Segundo ele, a medida não só taxa o agronegócio, milionários e bilionários, bancos (Fintechs) e as Bets, a medida também ataca o seguro-defeso dos pescadores, auxílio doença, o pé de meia e corta o aumento dos salários dos professores - MDE.
Jabuti II
O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) foi incoerente na hora do voto pela aprovação do requerimento do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), para retirada de pauta da medida provisória 1303/2025. Neste caso, Glauber fechou questão com os governistas mesmo denunciando os jabutis da medida pelo aumento dos impostos e cortes de gastos em áreas sensíveis.
Jabuti III
A Bancada Federal de Rondônia votou fechada pelo “sim” pela aprovação do requerimento do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), para retirada de pauta da medida provisória 1303/2025. Neste caso, os parlamentares foram coerentes no voto por conta dos jabutis na medida denunciados pelo deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).
Salvou
Não me causa estranheza o voto favorável do deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) ao requerimento do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), para retirada de pauta da medida provisória 1303/2025. Maurício, presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, salvou o salário dos professores, bem como o seguro-defeso dos pescadores, auxílio-doença e o pé de meia.
Autorização
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) obteve autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para receber a visita do agropecuarista rondoniense Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná). Ele é vice-presidente do Partido Liberal (PL) em Rondônia e pré-candidato a senador nas próximas eleições com o apoio de Bolsonaro.
Ligação
O encontro entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e o pré-candidato a senador Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná) está marcado para acontecer na próxima segunda-feira (13). Scheid mantém uma relação próxima com Bolsonaro e representa o elo entre o líder da extrema-direita e o agronegócio rondoniense.
Escolhido
Não é segredo que o pré-candidato a senador Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná) é o escolhido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) para disputar o Senado Federal pelo estado de Rondônia nas eleições de 2026. Outros que contam com o apoio de Bolsonaro são o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) e o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho).
Paraquedista
Não é piada, realmente, o ex-presidenciável folclórico Cabo Daciolo transferiu o seu domicílio eleitoral para Rondônia. Daciolo está domiciliado em Ariquemes, vota na seção 0330 da zona 007. Resta saber quem é o responsável pelo paraquedismo de Daciolo em Rondônia.
Múcio
Será que o Cabo Daciolo deseja ser o segundo Múcio Athayde? Múcio era deputado federal por Minas Gerais, mudou o domicílio para Porto Velho, arrendou o jornal O Guaporé e foi eleito deputado federal pelo MDB nas eleições de 1982. Múcio foi taxado de “paraquedista” e ficou conhecido como o “Homem do Chapéu”. Envolveu-se em golpes imobiliários e sumiu de Rondônia após eleito.
Segurança
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) apresentou uma indicação parlamentar ao Governo de Rondônia solicitando a instalação de totens de monitoramento eletrônico para serem instalados ao longo da Avenida Carlos Gomes. A indicação visa fortalecer as ações de segurança pública e oferecer mais tranquilidade à população.
Intermediou
O deputado estadual Cássio Gois (PSD) intermediou junto ao Governo de Rondônia a pavimentação e drenagem da Rua Rafael Scardini e da Rua João Paulo, localizadas no Distrito de Riozinho, em Cacoal. Essas ruas são essenciais para aquela comunidade por dar acesso direto ao transporte público e à unidade de saúde do referido distrito.
Garante
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) garante que vem alcançando resultados expressivos na solução dos pontos históricos de alagamento da capital. Por sua vez, a Prefeitura também vem identificando novos pontos de alagamento e o destaque é a capacidade de resposta imediata da gestão. Não sendo pessimista e não torcendo contra, mas o grosso virá com a chegada do inverno amazônico.
Doações
O vereador Zé Paroca (Avante-Porto Velho) divulgou vídeo nas redes sociais comunicando a ação social para comemorar o Dia das Crianças na Zona Leste e Zona Sul da Capital, bem como no Distrito do Jacy-Paraná. Doações de brinquedos e caixas de chocolates podem ser feitas pelo WhatsApp 69 99939-1500 e a equipe do vereador vai buscar.
PSDB
O diretório estadual do PSDB de Rondônia realiza, nesta quinta-feira (9), um café da manhã especial para a imprensa, marcando a inauguração oficial de sua nova sede em Porto Velho. O evento simboliza uma nova fase para o partido no estado, com foco em diálogo, transparência e fortalecimento da presença tucana na região.
Sério
Falando sério, o deputado federal licenciado antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ameaça o tempo todo deixar o PL para disputar a Presidência da República, ainda que o nome mais provável da extrema-direita em 2026 seja Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), mas esse já jogou a toalha por conta das críticas de Eduardo Bananinha e do Pastor Malafaia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!