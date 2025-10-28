Bruno Costa visita Centro de Treinamentos do Guaporé em Rolim de Moura

Publicada em 28/10/2025 às 14h45
Em visita oficial ao Centro de Treinamentos do Guaporé Futebol Clube, localizado em Rolim de Moura, o diretor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e vice-presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), Bruno Costa, esteve acompanhado pelos diretores Fabrício Medeiros e Almir Belarmino. O objetivo da visita foi conhecer a estrutura do clube, que em 2026 será um dos três representantes de Rondônia na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro da Série D e na Copa Norte/Copa Verde.
Na chegada, a comitiva foi recebida pelos membros da diretoria do Guaporé, incluindo o vice-presidente Júlio Cecin, que expressou agradecimentos pela presença dos representantes da FFER e da CBF. "Recebemos o Bruno Costa e os diretores da FFER que vieram conhecer nossa estrutura. Aproveitamos para agradecer pelo apoio da FFER em nome do presidente Heitor Costa e da CBF em nome do presidente Samir. Se Deus quiser, teremos muitas coisas boas para o Guaporé no ano que vem, com a participação na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro da Série D e na Copa Norte/Copa Verde", afirmou Júlio Cecin.
Em discurso, o presidente do Guaporé, Júlio Gazale, destacou a importância do momento para o futebol de Rondônia e para a região Norte. "Com o novo cenário do futebol nacional e estadual, a região Norte voltou a ser prestigiada. O futebol de Rondônia merece condições para avançar nas competições e representar bem o nosso Estado no cenário nacional. Com o novo presidente da CBF, podemos acreditar que em cinco ou seis anos estaremos em um patamar bem elevado", disse Gazale. Ele também agradeceu ao trabalho da FFER e ao apoio contínuo do presidente Heitor Costa.
Bruno Costa, por sua vez, ressaltou a relevância da interação entre clubes e as entidades de futebol. "Em nome dos presidentes da FFER e da CBF, agradeço pela recepção. É fundamental manter uma relação próxima entre as entidades e os clubes. Tenho certeza de que, com a estrutura que o Guaporé tem, uma referência em Rondônia, o clube conquistará seus objetivos. E, claro, o Guaporé pode contar com a CBF e a FFER, pois, com o trabalho que vem sendo realizado, representará muito bem nosso futebol nas competições nacionais", concluiu Costa.
O Guaporé Futebol Clube, atual vice-campeão de Rondônia, fará sua estreia em competições nacionais em 2026, representando o Estado nas importantes disputas da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro Série D e da Copa Norte/Copa Verde.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!