Bruna Biancardi rebate acusação de usar Photoshop em fotos: “Tratamento de luz e cor”

Bruna Biancardi, 31, respondeu a uma página de fofoca que teria alterado uma de suas fotos em um evento realizado em São Paulo. A esposa de Neymar Jr. se mostrou surpresa ao ser acusada por internautas de também editar exageradamente suas próprias imagens nas redes sociais.
“Caraca, vocês mexeram tanto na minha foto que apagaram até meu brinco”, comentou a influenciadora. Em resposta, um usuário afirmou que a própria Bruna exagerava nos filtros: “É só dar um zoom na foto do seu perfil, que o seu brinco também desaparece. Você é linda, não precisa de tanto Photoshop”.
Biancardi rebateu a crítica e negou o uso de edições além do ajuste de iluminação. “A minha foto tem tratamento de luz e cor, Photoshop não tem. Mas, se eu quisesse colocar, também não teria problema nenhum. Só acho errado mudarem a foto que eu postei, e que um fotógrafo tirou”, explicou.
