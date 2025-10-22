Briga acirrada no Brasileirão; Libertadores; Tabelinha Rondoniense tem JIR, Ruralzão e JEBs

Publicada em 22/10/2025 às 09h00
Palmeiras segue líder mesmo após derrota para o Flamengo no Maracanã. Vasco vence o clássico e embala no Brasileirão; paulistas tropeçam na rodada. Libertadores: Flamengo e Racing abrem semifinal em duelo de gigantes sul-americanos. Palmeiras treina forte e encara LDU com desfalques na semifinal da Libertadores. Atlético-MG arranca empate heroico e decide vaga em casa pela Sul-Americana.
Brasileirão - Mesmo com a derrota por 3 a 2 para o Flamengo, o Palmeiras manteve a liderança do Brasileirão Betano 2025, com 61 pontos — mesma pontuação do rival carioca, mas vantagem no número de vitórias. O Cruzeiro vem logo atrás, com 56. O Verdão agora foca no duelo contra os mineiros, no Allianz Parque, e segue dependendo apenas de si nas dez rodadas finais para buscar mais um título nacional.
O Vasco confirmou a boa fase e venceu o Fluminense por 2 a 0 no Maracanã, somando a quinta vitória nos últimos seis jogos e subindo para a oitava colocação do Brasileirão. Enquanto isso, os paulistas não tiveram a mesma sorte: o Red Bull Bragantino perdeu para o Juventude e se afastou do G-6, e o Santos foi derrotado pelo Vitória na Vila Belmiro, complicando ainda mais sua luta contra o rebaixamento.
Libertadores - Flamengo e Racing iniciam nesta quarta (15), às 20h30, no Maracanã, a disputa por uma vaga na final da Copa Libertadores. O Rubro-Negro chega embalado pela vitória sobre o Palmeiras por 3 a 2 e vive grande fase. Já o Racing aposta no coletivo para equilibrar o confronto. Com baixas em ambos os lados, o duelo promete intensidade. É o peso recente do futebol brasileiro contra a tradição argentina no continente.
Após a derrota para o Flamengo, o Palmeiras voltou aos treinos focado na semifinal da Libertadores contra a LDU, na quinta-feira (23), às 20h30, no Equador. O Verdão terá desfalques importantes: Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho seguem no departamento médico. Enquanto os titulares fizeram regenerativo, o restante do elenco participou de um treino intenso. A meta é buscar vantagem fora e decidir em casa, no Allianz Parque.
Sulamericana - Com gol de Dudu aos 46 do segundo tempo, o Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Independiente del Valle, em Quito, no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. O atacante desencantou após bela jogada de Hulk, que saiu do banco e mudou o jogo. O gol equatoriano, de pênalti duvidoso, foi marcado por Sornoza. Agora, o Galo precisa de uma vitória simples na volta, terça (20h30), na Arena MRV, para ir à final.
Ji-Paraná vive clima de decisão na reta final dos JIR 2025. Ruralzão ferve com duelos equilibrados e muita emoção nos jogos de ida. Talento rondoniense brilha no JEBs: Alícia Martins conquista duas medalhas de bronze no ciclismo.
JIR - Os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR 2025) seguem pegando fogo em Ji-Paraná, com provas emocionantes de atletismo, lutas e modalidades coletivas. Destaques para Dionatan Cardoso e Eliane Ricarte nos 5.000m, além de Camila Comini e Eliane Ribeiro no salto e velocidade. Nos tatames, Vilhena, Pimenta Bueno e Porto Velho dominaram. As finais de vôlei e futsal, nesta quarta-feira (22), prometem encerrar o evento com grandes emoções.
Ruralzão - O Campeonato Rural de Cacoal segue eletrizante. No fim de semana, os jogos de ida mostraram o equilíbrio que marca o tradicional Ruralzão. Pela Série Prata, o Baianos (LH 10) venceu o Corinthians (LH 13) por 1 a 0, enquanto Chapecoense (LH 09) e Palmeirinhas empataram sem gols. Na Série Ouro, Barreiros (LH 11) superou o Corinthians por 1 a 0, e Brasilzinho (LH 10) empatou com Chapecoense (LH 09). As partidas de volta prometem fortes emoções!
JEBs - A jovem ciclista Alícia de Paula Martins, de 14 anos, do CTPM-10 de Guajará-Mirim, conquistou duas medalhas de bronze na série Ouro do ciclismo feminino nos Jogos Escolares Brasileiros 2025, em Uberlândia (MG). Sob o comando do pai e técnico Fredson Martins, Alícia brilhou nas provas de velocidade e resistência, mesmo após uma queda, mostrando garra e superação. O feito coloca Rondônia entre os destaques nacionais da modalidade.
