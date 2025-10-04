Brasileirão tem início a rodada 27. Tabelinha Rondoniense tem Corrida da Democracia, Motocross e Circuito de Pesca

Publicada em 04/10/2025 às 09h00
Brasileirão Betano: fim da rodada 26, e hoje (4) tem início a rodada 27. Tabelinha Rondoniense: destaque para Corrida da Democracia, Motocross e Circuito de Pesca.
Rodada 26: Brasileirão 2025: Líderes empatam e São Paulo respira com vitória. Palmeiras sobe, Mirassol segura empate e Botafogo no G-4. Rodada 27 do Brasileirão 2025: clássicos imperdíveis agitam o fim de semana.
Brasileirão Betano - A 26ª rodada do Brasileirão terminou quente. No Maracanã, Flamengo e Cruzeiro fizeram duelo de alto nível, mas ficaram no 0 a 0. O Flamengo desperdiçou a chance de disparar na ponta e o Cruzeiro de encostar no líder. O Palmeiras, com jogos a menos, agradece. Já o São Paulo voltou a vencer, após quatro tropeços: 1 a 0 sobre o Fortaleza fora de casa, gols de Tapia, mesmo com um a menos. No Barradão, o Vitória venceu o Ceará e ganhou fôlego na luta contra o Z-4.
Na quarta-feira ((1º). No Allianz, o Palmeiras venceu o Vasco por 3 a 0 e reassumiu a vice-liderança com 52 pontos. O Mirassol empatou em 1 a 1 com o Bragantino e segue no G-4. Corinthians e Santos também ficaram no empate, diante de Inter e Grêmio. Já no Rio, o Botafogo bateu o Bahia por 2 a 1 e entrou no G-4, enquanto o Flu deixou escapar vitória nos acréscimos diante do Sport.
Rodada 27
A 27ª rodada do Brasileirão Betano começa hoje (4) e traz confrontos de peso para agitar a tabela. No clássico paulista, São Paulo e Palmeiras, o Verdão quer manter sua boa fase longe de casa. Em Salvador, Bahia e Flamengo promete duelo intenso pelo G-4. Já no Rio, Fluminense e Atlético-MG disputam vaga entre os melhores, com os cariocas embalados em casa.
Com partidas equilibradas e decisões à vista, hoje (4) e amanhã (domingo) deve redesenhar posições e trazer tensão na reta final da competição.
Tabelinha Rondoniense
3ª Corrida da Democracia abre inscrições em Rondônia. Guajará-Mirim recebe Circuito Rondônia de Pesca Esportiva. Jaru tem a 7ª Etapa do Estadual de Motocross.
Corrida - Seguem abertas até 10 de outubro as inscrições para a 3ª Corrida da Democracia, organizada pela Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) em celebração aos 42 anos da Constituição Estadual. A prova acontecerá em 19 de outubro, às 6h30, em Porto Velho. A inscrição é feita com a doação de uma cesta básica de R$ 75, destinada a entidades sociais. PcDs e categoria kids têm participação gratuita, reforçando o caráter inclusivo do evento.
Pesca - Nos dias 11 e 12 de outubro, a Praia do Acácio será palco do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva 2025, maior evento do setor na região Norte. Com mais de R$ 70 mil em prêmios, incluindo um super bingo de barco, motor 40HP e carretinha. A competição terá provas masculinas e femininas em dias distintos. As inscrições são gratuitas pelo site oficial, e as 100 primeiras equipes ganham kit exclusivo.
Motocross – Hoje (4) e amanhã, Jaru sedia a 7ª Etapa do Campeonato Estadual de Motocross. Mais de 150 pilotos de cinco estados disputarão 13 categorias, com premiação de R$ 31 mil. O evento acontece na Chácara do Esquadrão do Barro, com entrada gratuita, arquibancada coberta e praça de alimentação, prometendo muita emoção para o público.
