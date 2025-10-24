Brasileirão começa sábado; Palmeiras quase eliminado; Tabelinha Rondoniense tem ciclismo, xadrez e karatê

Publicada em 24/10/2025 às 09h15
Rodada 30 do Brasileirão Betano 2025: duelo de gigantes e drama na reta final! Flamengo vence o Racing e abre vantagem na semifinal da Libertadores! LDU atropela o Palmeiras e complica o sonho alviverde na Libertadores.
Brasileirão - A 30ª rodada do Brasileirão Betano 2025 começa no sábado (25) prometendo fortes emoções. O campeonato entra na reta decisiva e cada ponto pode mudar tudo — do topo da tabela à zona da degola.
O Flamengo encara o Fortaleza no Castelão em um duelo direto pelo G4, enquanto o Palmeiras recebe o Cruzeiro em um jogo que pode mexer na briga pelo título. O Fluminense enfrenta o Internacional, o São Paulo recebe o Bahia e o Sport tenta respirar contra o Mirassol.
Com menos de dez rodadas para o fim, o clima é de decisão em cada partida. A pergunta que fica é: quem vai mostrar força de campeão — e quem vai sentir o peso da pressão?
Libertadores - Em noite tensa no Maracanã, o Flamengo superou o Racing-ARG por 1 a 0 e largou na frente na semifinal da Libertadores. O gol da vitória saiu aos 42 do segundo tempo, com Carrascal, em chute desviado que fez a torcida explodir.
Mesmo sem brilhar, o Rubro-Negro garantiu vantagem importante. Agora, joga por um empate na volta, quarta que vem, na Argentina, para carimbar vaga em mais uma final continental.
Na altitude de Quito, o Palmeiras viveu uma noite desastrosa e perdeu por 3 a 0 para a LDU, no jogo de ida das semifinais da Libertadores. O time de Abel Ferreira esteve irreconhecível, sofreu com falhas defensivas e viu o rival dominar a partida.
Agora, o Verdão precisa de um milagre no Allianz Parque: vencer por quatro gols para avançar direto, ou por três para levar a decisão aos pênaltis.
Rafael “Garrote” celebra 25 anos de pedal com título estadual de mountain bike. Nova lei fortalece o xadrez nas escolas de Rondônia. Gabriela Schumacker conquista bronze no karatê e leva orgulho a São Francisco do Guaporé.
Ciclismo - O ciclista e bombeiro militar Rafael Uilian Teixeira, o “Garrote”, coroou 25 anos de carreira com o título estadual de XCM 2025, conquistado na elite masculina durante a Volta da Serra, em Guajará-Mirim. Foram 100 km de pura superação sob sol e poeira. Aos 38 anos, Rafael encerra a temporada com chave de ouro e já mira novos desafios, reforçando sua paixão de uma vida inteira pelo ciclismo rondoniense.
Xadrez - O xadrez está em ascensão nas escolas de Rondônia. Em Cacoal, alunos da rede estadual intensificam os treinos para o campeonato em São Francisco do Guaporé, no dia 25 de novembro. A nova lei estadual promete impulsionar ainda mais a modalidade, incentivando torneios, parcerias e o uso pedagógico do jogo. No Centro de Treinamento da Escola Carlos Gomes, o professor Rogério Kester comemora: “o xadrez está transformando o aprendizado e revelando talentos”.
Ciclismo - A estudante-atleta Gabriela Schumacker, de 14 anos, brilhou nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) em Uberlândia ao conquistar a medalha de bronze na Série Prata do karatê. Representando a Escola Campos Sales, a jovem destacou sua dedicação e o apoio da Seduc. O técnico André Varisco celebrou o feito como “uma vitória para toda Rondônia”. A conquista reforça o talento e a força do esporte escolar rondoniense.
