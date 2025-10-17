Brasileirão com destaque para domingo; Tabelinha Rondoniense tem triathlon, futebol e jogos da terceira idade

Publicada em 17/10/2025 às 14h49
Rodada 29 do Brasileirão 2025: clássico decisivo marca domingo (19) no Maracanã. Rodada 28: Palmeiras voa, Santos respira e rodada agita o cenário paulista. Na quinta, Mandantes dominam e Vitória brilha no BA-VI.
Brasileirão - A 29ª rodada do Brasileirão Betano começa neste sábado (18) com jogos que abrem o fim de semana decisivo. De olho na liderança, Flamengo e Palmeiras entram em campo no domingo no Maracanã em confronto direto pelo título, agora com o clássico antecipado para as 15h pela CBF.
Outros duelos importantes incluem Corinthians x Atlético-MG e Cruzeiro x Fortaleza, que podem mexer nas disputas por vaga na Libertadores e na luta contra o rebaixamento, além do clássico carioca entre Vasco e Fluminense na segunda-feira (20). Com isso, todos os holofotes estarão voltados para o embate entre Rubro-Negro e Verdão, que pode definir rumos no topo da tabela.
Rodada 28
A 28ª rodada foi marcada por clássicos e goleadas de impacto. No Allianz Parque, o Palmeiras manteve o embalo e goleou o Red Bull Bragantino por 5 a 1, contando com dois gols de Vitor Roque e um de Flaco López para disparar na liderança.
Na Vila Belmiro, o Santos quebrou um tabu de anos ao vencer o Corinthians por 3 a 1, com destaque para Zé Rafael e Rollheiser.
E no clássico carioca, o Flamengo impôs sua autoridade contra o Botafogo, vencendo por 3 a 0 no Nilton Santos, resultado que dá confiança antes da “final” contra o Palmeiras.
Com atuações de gala dos paulistas, o campeonato segue com brigas intensas entre líderes e clubes buscando respirar longe da zona de perigo.
A 28ª rodada do Brasileirão terminou em grande estilo na quinta-feira (16), com triunfos dos mandantes. No Barradão, o Vitória venceu o Bahia por 2 a 1 no clássico BA-VI, com gols de Renato Kayzer e Raúl Cáceres, reacendendo a esperança de escapar do Z-4.
O Grêmio bateu o São Paulo por 2 a 0, com dois de Carlos Vinícius, enquanto o Fluminense, no apagar das luzes, venceu o Juventude por 1 a 0 com um voleio espetacular de Thiago Silva.
Tabelinha Rondoniense
Maicon Romano brilha no Mundial de Triathlon e conquista 19º lugar na Austrália. Alegria e vitalidade: Jogos Municipais da Terceira Idade agitam Porto Velho em novembro. Definidos os técnicos das Seleções de Rondônia Sub-15 e Sub-17 para o Desafio contra o Acre.
Triátlon - O triatleta rondoniense Maicon Romano alcançou o melhor resultado da carreira no Campeonato Mundial de Triathlon, disputado em Wollongong, na Austrália. Representando o Brasil na categoria 35 a 39 anos, ele completou a prova em 2h13min, ficando na 19ª posição entre 80 competidores.
Mesmo com mar agitado e vento forte, Maicon superou os desafios e celebrou o recorde pessoal, consolidando-se como um dos grandes nomes do triathlon na região Norte.
Semtel - A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semtel, realizará em novembro os Jogos Municipais da Terceira Idade, na Vila Olímpica Chiquilito Erse. O evento promete dias de lazer, competição e integração, com modalidades como atletismo, dama, dominó e boliche, além de concurso de beleza.
Segundo o secretário Paulo Moraes Júnior, a iniciativa reforça o compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos da capital.
Futebol - A Federação de Futebol de Rondônia confirmou os treinadores para o Desafio Rondônia x Acre. Junior Lopes, do Genus, comandará a Sub-15, enquanto Paulo Eduardo, do Gazin Porto Velho, liderará a Sub-17. O confronto, que valoriza o futebol de base da Região Norte, terá jogos no dia 1º de novembro, em Porto Velho, e a volta no Acre. A expectativa é alta para o duelo entre jovens promessas dos dois estados.
