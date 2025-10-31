BPTRAN recupera motocicleta com registro de roubo na Estrada da Penal

Publicada em 31/10/2025 às 14h20
Abordagem ocorreu na Estrada da Penal durante patrulhamento de rotina. Na tarde desta quinta-feira, 30 de outubro de 2025, uma ação conjunta entre o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN) e o Núcleo de Inteligência (NI) resultou na recuperação de uma motocicleta com restrição de roubo/furto na cidade de Porto Velho (RO).
A equipe do Cavalo de Aço, em patrulhamento pela Estrada da Penal, realizou a abordagem de uma motocicleta que apresentava características suspeitas. Após consulta junto ao sistema do DETRAN, foi constatado que o veículo possuía registro de roubo datado de 31 de maio de 2023.
Diante da confirmação, o condutor recebeu voz de prisão e teve seus direitos constitucionais assegurados, sendo conduzido à Central de Flagrantes para as providências legais cabíveis. A motocicleta foi apreendida e entregue à autoridade policial responsável pelo caso.
Segundo relato do abordado, o veículo teria sido adquirido como parte de pagamento por um terreno, no valor aproximado de R$ 6.000,00.
A ação demonstra o comprometimento da Polícia Militar de Rondônia no combate ao crime e na recuperação de bens subtraídos, reforçando a importância das operações integradas entre unidades especializadas e da constante presença policial nas vias da capital.
Texto: P5 1º BPM
