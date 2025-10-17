BPTAR prende seis suspeitos de tráfico na zona Leste de Porto Velho

Publicada em 17/10/2025 às 09h15
Seis pessoas foram detidas nesta quinta-feira (16) em uma residência localizada na Rua Menino Deus, no bairro Mariana, zona Leste da capital, durante uma ação do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR). O grupo é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.
De acordo com informações da polícia, denúncias anônimas indicavam intensa movimentação de entorpecentes no imóvel. Ao chegarem ao local, os militares perceberam que os suspeitos tentaram fugir, mas foram rapidamente cercados e capturados.
Entre os detidos estão uma mulher de 30 anos e três adolescentes de 16 anos. Durante a revista, foram apreendidas cerca de 50 porções de drogas, entre maconha e cocaína.
Os suspeitos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil de Rondônia, onde ficaram à disposição da Justiça.
