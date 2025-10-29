BPTAR prende jovem com maconha e cocaína na zona Norte

Publicada em 29/10/2025 às 09h15
Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (28), durante uma ação rápida de policiais do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), do Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação (BPTAR).
O flagrante ocorreu na Rua Paulo Coelho, bairro São Sebastião, zona Norte de Porto Velho.
Durante patrulhamento em uma área conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes, os policiais avistaram o suspeito saindo de bicicleta de um beco, carregando uma mochila. Após a abordagem, foram encontradas 15 porções grandes de maconha e 8 porções de cocaína dentro da bolsa.
O jovem afirmou ter comprado as drogas por R$ 900 de um indivíduo conhecido como “Fantasma”, e que revenderia o material na região.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes para os devidos procedimentos legais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!