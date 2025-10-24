BPFRON prende boliviano com 7,3 quilos de maconha em Guajará-Mirim

Publicada em 24/10/2025 às 13h50
GUAJARÁ-MIRIM, RO — A Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), realizou na última quinta-feira (23) mais uma ação no âmbito da 33ª Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, que resultou na apreensão de 7,3 quilos de maconha e na prisão de um cidadão de nacionalidade boliviana.
Durante patrulhamento terrestre às margens do Rio Mamoré, em uma região de portos clandestinos no município de Guajará-Mirim, a equipe do BPFRON avistou um homem desembarcando em um porto conhecido como “Pérola”.
O suspeito carregava uma sacola de estopa azulada e, logo após, acionou um moto-táxi. Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem e encontraram diversos tabletes de substância vegetal esverdeada, com odor e características semelhantes à maconha.
O homem de 48 anos, natural da Bolívia, confessou já ter sido preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal de Guajará-Mirim para as devidas providências legais.
Além da droga, os militares apreenderam uma carteira contendo documentos pessoais e 130 bolivianos (equivalentes a cerca de R$ 100,00), além de um aparelho celular da marca Samsung. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 37 mil.
A ação reforça o compromisso da Polícia Militar de Rondônia, por meio do BPFRON, com o enfrentamento ao tráfico de drogas e a segurança nas áreas de fronteira. BPFRON — Que não ouse invadir nossas fronteiras. Somos os guardiões da fronteira.
