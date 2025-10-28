BOPE prende suspeito de roubo em Salão no bairro Rio Madeira

Publicada em 28/10/2025 às 10h49
No dia 25 de outubro, por volta das 12 horas, sete homens armados assaltaram um salão de beleza na rua Mário Quintana, bairro Rio Madeira, levando diversos objetos das vítimas.
Após o registro do crime, a inteleigencia do BOPE juntamenteo com outras equipes de inteligencia da capital, começaram a levantar informações e identificaram o VW Gol preto usado na ação, que teve a placa e o para-choque removidos. O veículo foi encontrado na rua Hortência.
Na noite do dia 26, um suspeito foi abordado ao se aproximar do carro. Ele tentou se identificar com o nome do irmão, mas foi reconhecido como A. P. F., já conhecido por fornecer identidade falsa. Durante a busca, foram encontrados um relógio e perfumes roubados, além de capuzes e braçadeiras plásticas usados para imobilizar as vítimas. Desde o registro do rubo até a prisao de um dos agentes asequipes de inteligencia da capital, não pararam de buscar informações do paradeiro dos envolvidos,
O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto com 12 anos a cumprir e, ao ser preso, resistiu, mordendo um sargento. Ele foi levado à autoridade policial com os objetos recuperados, enquanto outros envolvidos continuam foragidos. Os proprietários do salão agradeceram as equipes do BOPE como os demais integrantes da PMRO e Núcleos de Inteligência da capital que prenderam um dos envolvidos e apreenderam materiais do roubo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!