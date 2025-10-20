“Biscoitando!”: Paula Lavigne posa nua e recebe reação de Caetano Veloso

Publicada em 20/10/2025 às 15h00
A empresária e produtora Paula Lavigne, de 56 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar um álbum de fotos em que aparece nua no Instagram. Na legenda, ela brincou: “Biscoitando! Pode ou é tarde demais?”.
A publicação rapidamente viralizou e ganhou uma reação especial do marido, o cantor Caetano Veloso, de 83 anos, que comentou com emojis de coração e um símbolo com a palavra “on”, indicando que algo está “ligado” ou “ativo”.
Além do músico, diversas celebridades elogiaram o ensaio sensual da produtora. “Pode muito”, escreveu Cissa Guimarães. As atrizes Drica Moraes, Paula Burlamaqui e Virginia Cavendish também deixaram mensagens de apoio. “Mainhaaaáa!!!!!!!”, brincou Sandra Sá, enquanto Deborah Evelyn comentou: “Que linda”.
Outros nomes, como Andréia Sadi, Maria Gadú, Antonio Grassi e Bel Kutner, reagiram com emojis de coração e foguinho. Entre os fãs, os elogios se multiplicaram: “Deusa”, “Mulher gigante pro país”, “Diva” e “Lindeusa” foram alguns dos comentários deixados na publicação.
