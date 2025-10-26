Bandidos encapuzados fazem clientes reféns durante assalto em salão de beleza

Publicada em 26/10/2025 às 10h10
Um assalto com reféns assustou clientes e funcionários de um salão de beleza localizado na Avenida Imigrantes, bairro Alphaville, zona Norte da capital, na tarde deste sábado.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que quatro criminosos encapuzados e armados chegam em um carro modelo Gol de cor preta e invadem o estabelecimento. Entre as vítimas estava um tenente da Polícia Militar, que também foi rendido.
Durante a ação, os assaltantes trancaram as vítimas em um cômodo e roubaram celulares e pertences pessoais antes de fugirem em seguida. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas até o momento nenhum dos suspeitos foi localizado.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos, que deve analisar as imagens de segurança para tentar identificar o bando.
