Bairros de Ji-Paraná recebem operação tapa-buracos

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue intensificando os trabalhos de recuperação das vias urbanas. A ação, determinada pelo prefeito Affonso Cândido (PL), tem como foco o combate a erosões e a melhoria da trafegabilidade em diversos pontos da cidade.
Nesta quarta-feira (1º), os bairros Jorge Teixeira e Nova Brasília, no segundo distrito, foram contemplados com os serviços. No Jorge Teixeira, a equipe atuou na rua Mogno, entre a Governador Jorge Teixeira e a Manoel Franco. Já no Nova Brasília, os trabalhos se concentraram na rua Angelim, no trecho entre a Manoel Franco e a Governador Jorge Teixeira.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, a operação busca recuperar a malha asfáltica e reduzir riscos de acidentes. “As equipes estão nas ruas identificando os pontos que necessitam de manutenção. O trabalho acontece em toda a cidade, priorizando inicialmente as vias de maior fluxo e velocidade, para depois atender as de menor movimento”, explicou.
As ações de tapa-buracos estão sendo executadas em todos os bairros, com apoio de máquinas e operários, garantindo melhores condições de tráfego e mais segurança para motoristas e pedestres.
A população pode colaborar informando novos pontos que necessitam de manutenção, pelas redes sociais da Prefeitura ou pelo WhatsApp/telefone (69) 3416-4161.
