Ator comenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “Chato para caramba”

Publicada em 24/10/2025 às 07h42
O ator João Vicente de Castro quebrou o silêncio sobre o vazamento de conversas privadas que teve com Gracyanne Barbosa. Em entrevista ao podcast Não Importa, comandado por Gregorio Duvivier, o artista classificou o episódio como uma invasão de privacidade e lamentou a exposição.
“Realmente, aconteceu um negócio chato, e todo mundo viu. Chato para caramba, é triste ser envolvido em polêmica, qualquer uma”, afirmou o ator, visivelmente incomodado com a repercussão.
João Vicente também ressaltou o aspecto legal da situação: “Inclusive, é crime vazar conversas”, disse, ao reforçar a necessidade de respeito à intimidade alheia.
O ator destacou que momentos íntimos devem permanecer em sigilo. “Quando você está com tesão, a última coisa que você quer é ser visto. Coisas faladas em foro íntimo, ficam em foro íntimo”, explicou.
Em tom descontraído, ele ainda tentou lidar com o constrangimento com bom humor: “Atire a primeira pedra quem nunca fez um amorzinho safado na DM. Eu mesmo já fiz alguns chats… A vida é essa, vida que segue, aconteceu, é chato.”
