Publicada em 25/10/2025 às 08h45
As equipes de tênis de mesa, voleibol, futsal, xadrez e atletismo garantiram grandes resultados para Jaru nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), realizados entre os dias 10 e 22 de outubro, em Ji-Paraná.
Nesta 13ª participação do município na competição, 117 atletas representaram com garra, determinação e espírito esportivo, conquistando diversas medalhas e colocando Jaru entre as principais delegações do estado.
O desempenho dos jaruenses foi histórico: o município subiu da 12ª para a 7ª colocação no quadro geral de medalhas, sua melhor posição nos últimos anos. Até então, o melhor resultado havia sido alcançado em 2019, quando Jaru ficou entre os 12 melhores de Rondônia.
Entre os destaques, Jaru conquistou ouro no tênis de mesa masculino e feminino, prata no voleibol feminino e no futsal masculino, e bronze no xadrez masculino, atletismo feminino.
O município também se destacou nas modalidades de handebol, jiu-jitsu, voleibol masculino e vôlei de praia, demonstrando a força do esporte jaruense.
O prefeito Jeverson Lima parabenizou todos os atletas e destacou o compromisso da gestão com o incentivo ao esporte. “Muito obrigado por representarem Jaru de forma brilhante. Parabéns a todos vocês que elevaram o nome do nosso município e do esporte jaruense”, afirmou.
A secretária municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt), Maria Cleunice Lima, também celebrou os resultados e reconheceu o trabalho das equipes envolvidas. “Nos dedicamos intensamente porque acreditamos no poder transformador do esporte e na sua importância para a qualidade de vida das pessoas. Estamos muito felizes com o resultado e com o desempenho dos nossos atletas”, destacou.
Veja fotos no link: https://jaru.ro.gov.br/atletas-jaruenses-conquistam-medalhas-e-elevam-o-nome-de-jaru-nos-jogos-intermunicipais-de-rondonia/
