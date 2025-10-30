Atletas de Vilhena são convocados para representar Rondônia no Campeonato Brasileiro de Karatê

Publicada em 30/10/2025 às 15h49
Os atletas César Mumberger e Manuelly da Silva foram oficialmente convocados pela União do Karatê Independente de Rondônia (UKIRO) para integrar a Seleção Rondoniense de Karatê 2025, que disputará o Campeonato Brasileiro de Karatê CNKB, entre os dias 19 e 22 de novembro, em Fortaleza (CE).
A convocação é resultado do excelente desempenho dos atletas ao longo da temporada, figurando entre os melhores do estado em suas categorias.
César Mumberger, faixa preta e treinador da equipe, conquistou o 1º lugar nas modalidades Kata Master A e Kumite Master A. Já a jovem atleta Manuelly da Silva, destaque juvenil da equipe, garantiu o 1º lugar em Kumite e o 3º lugar em Kata, classificando-se entre as melhores do ranking estadual.
César disse que, para que possam representar Vilhena e Rondônia nesta importante competição nacional, os atletas estão realizando uma campanha solidária para arrecadar recursos destinados aos custos de transporte até Porto Velho, hospedagem e alimentação durante o período do evento. “Nosso objetivo é levar o nome de Vilhena e de Rondônia ao pódio nacional. Contamos com o apoio de empresários, autoridades e da comunidade para tornar possível esta viagem e seguir fortalecendo o esporte e os talentos locais”, destacou o Sensei César Mumberger.
Quem desejar contribuir pode acessar a vaquinha oficial da equipe pelo link:
https://www.vakinha.com.br/5785209
