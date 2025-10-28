Atletas de Porto Velho competem no Ironman Florida 2025 em 1º de novembro

Publicada em 28/10/2025 às 11h12
A participação de Helton Vasconcelos e Alex Cunha no Ironman Florida 2025 coloca Porto Velho e Rondônia na tradicional competição de triathlon disputada em Panama City Beach, na Flórida, em 1º de novembro. Eles integram a categoria amadora e treinam há mais de dez anos no estado, acumulando presença em provas de longa distância.
O evento reúne competidores de diversos países. A estrutura da prova prevê 3,8 quilômetros de natação em mar aberto, 180 quilômetros de ciclismo e 42,2 quilômetros de corrida completados de forma contínua. Segundo os atletas, “somos triathletes de longa distância e estamos indo para uma jornada que é o Ironman Florida. Para quem não sabe, são 3,8 de natação, 180 de pedal e mais uma maratona. Estamos muito felizes de representar Rondônia e levar essa energia até a linha de chegada”, afirmaram em mensagem antes do embarque.
As condições climáticas do percurso costumam impor temperatura elevada e ventos fortes durante o trecho de bicicleta. Os melhores resultados garantem vagas no Ironman World Championship, realizado no Havaí.
Helton e Alex embarcam nesta semana com a intenção de completar todas as etapas da prova e incentivar outros triatletas rondonienses. A largada está prevista para as primeiras horas de 1º de novembro. Conforme relataram os competidores, “a linha de chegada é só o começo de uma nova jornada”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!