Atletas da Equipe Inside Muay-Thai de Jaru conquistam títulos no Campeonato Brasileiro

Publicada em 21/10/2025 às 08h28
A Equipe Inside Muay-Thai de Jaru participou neste fim de semana de mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Muay-Thai edição 2025 em Brasília/DF.
A competição reuniu atletas e várias equipe dos estados do Brasil, com mais de 200 lutas em uma estrutura ótima que contou com 4 ringues, com lutas simultâneas para proporcionar aos participantes o seu melhor desempenho e performance nos combates.
O treinador Ibson Mouzinho e dois atletas de sua equipe, única do estado a participar, obtiveram êxito na competição com duas medalhas de ouro conquistadas.
Os atletas destaques foram David Batista, que conquistou o título de campeão brasileiro na categoria Absoluto até 14 anos e o outro foi Darcy Ferreira Neto m, que também conquistou o resultado após seu adversário não ter condições de lutar, desistindo da competição na última hora, abrindo mão da disputa e entregando o titulo ao lutador jaruense.
“Agora voltamos com esse resultado positivo e vamos esperar em breve as convocação oficial da Confederação Brasileira CBMT-BT para compor a Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de Muay-Thai, que será realizado na Alemanha em 2026 com data a definir”, declarou Mouzinho.
“Esperamos mais reconhecimento das autoridades locais, com leis de incentivo direto aos esportes de luta, pois representar o município de Jaru e o estado de Rondônia é orgulho e deveríamos ser mais valorizados. Nosso esporte transforma vidas, temos honra, respeito, disciplina e muita dedicação para chegar ao final com êxito. Estou muito feliz com resultados, pois isso demonstra a garra e dedicação da minha equipe e sempre acreditei no talento e potencial dos meus atletas”, explicou o treinador.
“Agradeço a Deus e principalmente a nossa família, que sempre acreditou e nos incentivou desde o início. E também quero agradecer em especial a ex-atleta e hoje vereadora Suhelen Fernanda pelo apoio para que pudéssemos chegar aqui e representar a nossa cidade e o nosso estado”, agradeceu Ibson, que disse que contam com novas parcerias e patrocinadores para conseguir chegar ao Mundial 2026 na Alemanha.
Contato para aulas e mais informações sobre a Equipe Inside: (69) 99223-3577.
