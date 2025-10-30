Atleta rondoniense conquista ouro no Rome Fall International de jiu-jitsu na Itália

Publicada em 30/10/2025 às 14h29
foto - Reprodução/IBJJF
O rondoniense Adrian Shasse garantiu lugar de destaque no Rome Fall International Open, torneio promovido pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF). O atleta, professor de judô infantil e vice-campeão brasileiro de jiu-jitsu, representou Rondônia e alcançou o ouro em sua categoria, além de conquistar o terceiro lugar no absoluto, que reúne competidores de todos os pesos.
A participação de Shasse reforçou a presença do jiu-jitsu rondoniense em eventos internacionais. O atleta relatou que a decisão de competir no absoluto ocorreu de última hora, já que inicialmente optaria por não participar para evitar possíveis lesões antes da próxima disputa. A escolha resultou em mais uma medalha e experiência acumulada em uma das arenas mais reconhecidas do esporte.
Após o desempenho em Roma, Shasse volta as atenções para o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu sem quimono (No-Gi European Championship), também organizado pela IBJJF. A competição está marcada para esta sexta-feira (31/10), às 7h10 no horário de Porto Velho (12h10 na Itália).
Entre treinamentos e competições, Adrian concilia as atividades de professor de judô em Porto Velho com a rotina de atleta. A conquista na Itália representa mais um passo em sua trajetória, mantendo o nome de Rondônia entre os destaques do jiu-jitsu internacional.
