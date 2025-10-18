Atleta rondoniense conquista duas medalhas de bronze na série ouro do ciclismo

Publicada em 18/10/2025 às 08h35
A atleta rondoniense Alícia de Paula Martins, de 14 anos, estudante do Colégio Tiradentes da Polícia Militar X (CTPM-10), de Guajará-Mirim, conquistou duas medalhas de bronze na série Ouro do ciclismo feminino nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025, realizados de 5 a 13 de outubro, em Uberlândia (MG). A primeira medalha veio no dia 15, na prova de velocidade (contra-relógio individual), e a segunda, no dia 16, na prova de resistência, confirmando o nome da atleta entre os principais talentos do ciclismo escolar brasileiro.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou o papel do esporte escolar como política pública. “O governo do estado tem investido no esporte escolar porque acredita no poder que ele tem de transformar vidas e revelar talentos que orgulham o nosso estado”.
A atleta é treinada pelo pai, professor Fredson Martins, que também integrou a delegação rondoniense como técnico da equipe de ciclismo. Fredson é chefe de seção pedagógica do CTPM, professor de educação física, treinador e instrutor de banda.
“Estar aqui é uma realização pessoal e profissional. Como pai, é um orgulho imenso ver a Alícia representar Rondônia e conquistar duas medalhas em nível nacional. Como técnico, acredito que o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação e disciplina, capaz de abrir caminhos para o futuro dos nossos jovens”, destacou Fredson Martins, emocionado com o desempenho da filha.
O professor Fredson carrega uma história inspiradora. Filho do saudoso Martins, um dos mais reconhecidos instrutores de banda do Exército e de escolas em Guajará-Mirim, ele cresceu em meio à música, à educação e ao esporte — valores que hoje transmite à filha e aos alunos do CTPM.
Equipe de ciclismo ao lado dos técnicos Fredson Martins e João Ricardo
Na segunda conquista, Alícia protagonizou uma prova marcada pela superação. Logo após a largada, a atleta sofreu uma queda e chegou a ficar em último lugar. Mesmo assim, demonstrando garra e determinação, fez uma prova de recuperação impressionante, ultrapassando adversárias até garantir a medalha de bronze. A conquista emocionou a delegação rondoniense e destacou o espírito competitivo e resiliente da jovem ciclista.
Segundo a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, esses resultados mostram o quanto o esporte escolar é essencial para formar cidadãos disciplinados, responsáveis e determinados. “A história da Alícia é um exemplo do que a parceria entre família, escola e governo pode alcançar”, ressaltou.
Também compôs a equipe técnica o professor João Ricardo, que acompanhou as provas e reforçou o apoio aos atletas durante toda a competição. O chefe da delegação rondoniense, Alex Polenis, destacou o desempenho da equipe estadual e o trabalho conjunto da Coordenadoria de Educação Física, Arte, Cultura, Esporte e Educação Escolar (Cefacee). “Cada medalha representa o esforço de técnicos, gestores e atletas que se dedicam para que Rondônia esteja entre os melhores do país. O desempenho dos atletas mostra que estamos no caminho certo, fortalecendo o esporte como parte essencial da educação”, afirmou.
